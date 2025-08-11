Olvídate del Motorola Edge 50 | Este Xiaomi con cámara de 200MP y 1TB de memoria es ideal para usuarios exigentes

Desde hace algunos años, Xiaomi ha demostrado que desarrolla algunos de los mejores teléfonos de gama media y lo mejor de todo es que sus precios son bastante económicos.

Si bien Xiaomi tiene en su catálogo al poderoso Xiaomi 15 Ultra y Xiaomi 14T Pro, estos smartphones son bastante potentes, pero también costosos, por lo que hoy conocerás uno de los mejores equipos con gran potencia y bajo costo, este es el Xiaomi Redmi Note 13 Pro en su variante 4G.

Pese a ser un teléfono lanzado en 2024, el Xiaomi Redmi Note 13 Pro tiene una configuración muy potente, con cámaras de alta definición y almacenamiento elevado. ¿Qué otras especificaciones maneja? Aquí los detalles.

Xiaomi Redmi Note 13 Pro: ficha técnica y precio oficial

Si hablamos del Xiaomi Redmi Note 13 Pro, tenemos que mencionar sus especificaciones, las cuales son bastante elevadas para el precio que maneja, ya que actualmente solo cuesta 995 soles, es decir, unos 280 dólares en el mercado internacional.

Si hablamos de pantalla, este Xiaomi tiene un panel AMOLED de 6.67 pulgadas con una tasa de refresco de 120Hz y una protección Gorilla Glass 5 además de una resolución 1080 x 2400 px.

Colores del Xiaomi Redmi Note 13 Pro. Foto: Xiaomi

La potencia de este Xiaomi Redmi Note 13 Pro llega de la mano del procesador Mediatek Helio G99-Ultra octa, el cual llega acompañado de 12GB de RAM, 512GB de memoria interna, la cual se puede ampliar hasta 1TB de memoria.

Si hablamos de cámaras, este Xiaomi tiene triple cámara: sensor principal de 200MP, gran angular de 8MP, macro de 2MP y selfie de 16MP. Si bien no podrás grabar en 4K, tienes una resolución de 1080px a 60fps, la resolución ideal para las redes sociales.

Este es el Xiaomi Redmi Note 13 Pro. Foto: composición/www.phonearena.com