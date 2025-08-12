No necesitas comprar un Samsung para tener un celular con cámara 4K, procesador GAMER, pantalla 144Hz y carga de 125W

Pese a que miles de usuarios esperan con ánsias la llegada del Moto Edge 60 Ultra, este equipo no ha visto la luz y no se sabe si Motorola tiene planeado sacarlo, por lo que el Motorola Edge 50 Ultra sería la versión más avanzada.

Sin embargo, en 2022 la marca con capitales chinos presentó uno de los mejores teléfonos y es por ello que hasta ahora sigue vigente como una de las mejores opciones, ya que no solo tiene un procesador potente o resistencia extrema, sino también amplio almacenamiento y cámaras 4K de 200MP. ¿Qué otras características posee? Aquí te lo contamos.

Motorola Edge 30 Ultra: el teléfono más TOP

Si bien el Motorola Edge 30 Ultra fue lanzado en 2022, sigue siendo uno de los mejores smartphones que se han lanzado a nivel mundial. No es por exagerar pero supera en todo al iPhone 16 y lo mejor es que cuesta menos.

¿Qué especificaciones maneja? Si hablamos de pantalla, este Motorola Edge 30 Ultra llega con panel OLED de 6.7 pulgadas con una tasa de refresco de 144Hz y compatibilidad con HDR10+.

Este es el Motorola Edge 30 Ultra. Foto: composición/root-nation.com

Para el apartado de la potencia, tenemos el poderoso chip Snapdragon 8+ Gen 1, 12GB de RAM y 512GB de memoria UFS 3.1, además de batería de 4610 mAh con carga de 125W por cable y 50W de forma inalámbrica.

Sin embargo, esto no es todo ya que este Motorola llega con un juego de cámaras impresionante: lente de 200MP con OIS, lente gran angular de 50MP, Telefoto 12MP y selfie e 60MP.

Pero, lo mejor de este Motorola Edge 30 Ultra es el precio, ya que actualmente está costando unos 2470 soles, es decir unos 700 dólares en el mercado internacional. ¿Lo comprarías?