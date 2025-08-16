- Hoy:
Este iPhone es una JOYA de Apple por su potente procesador, cámaras profesionales 4K y pantalla 120Hz
A pocos días de la llegada del iPhone 17 Pro Max, este teléfono de 2023 se ha vuelto el más buscado, puesto que tiene gran potencia y su precio ha bajado al 50%.
Los iPhone de Apple se han convertido en los teléfonos más populares del mercado global. Ya no falta nada para la llegada del iPhone 17 Pro Max, el equipo más TOP de la firma estadounidense. Sin embargo, ya se sabe que este dispositivo aumentará su precio de forma considerable.
Según filtraciones recientes, este iPhone 17 Pro Max costará entre 1500 a 2000 dólares, por lo que se convertirá en uno de los iPhone más costosos de la historia. Es por ello que miles de usuarios están buscando un equipo igual de potente, pero mucho más barato. Este es el iPhone 15 Pro Max, un equipo presentado en 2023.
PUEDES VER: ¿Vale la pena cambiar el iPhone 16 Pro Max por el nuevo iPhone 17 Pro Max? Conoce los cambios del nuevo Apple
Es importante recordar que el iPhone 15 Pro Max tiene una de las mejores versiones del Apple Bionic A17 Pro y además un juego de cámaras de alta calidad. ¿Qué otras características posee? Aquí los detalles.
iPhone 15 Pro Max: ficha técnica detallada
Uno de los atributos más importantes del nuevo iPhone 15 Pro Max, es su juego de cámaras 4K. Su sensor principal es de 48MP, un gran angular de 12MP, teleobjetivo 5X de 12MP y selfie de 12MP. No solo podrás grabar videos en alta calidad, sus fotografias tienen nivel profesional.
Asimismo, el iPhone 15 Pro Max tiene una pantalla Super Retina XDR de 6.7 pulgadas con ProMotion 120Hz, una resolución de 2532 x 1170px y un brillo máximo de 2000 nits. Sin duda una de la mejores versiones para el contenido multimedia.El iPhone 15 Pro Max es uno de los mejores Apple. Foto: composición/ zollotech - YouTube
La potencia del iPhone 15 Pro Max llega con el procesador Apple A17 Pro, acompañado de 8GB de RAM y 1 Terabyte de memoria interna. Además, la batería es de 4422 mAh y carga de 25W.
El precio del iPhone 15 Pro Max es de S/ 3399, unos 950 dólares en el mercado internacional. ¿Qué te parece
