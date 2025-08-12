iPhone 16 Pro Max vs. Galaxy S25 Ultra: cuál tiene mejor procesador, pantalla, batería y cámaras para comprar este 2025

En enero de este 2025, Samsung presentó al mundo su nuevo teléfono de gama premium, el Galaxy S25 Ultra, un smartphone provisto del procesador Android más potente, el Snapdragon 8 Elite, además de cámaras con calidad 8K y funciones avanzadas de Inteligencia Artificial.

Por otro lado, tenemos al poderoso iPhone 16 Pro Max, un smartphone de Apple que llega con el chip Bionic A18 Pro, acompañado de un juego de triple cámara de 48MP y el famoso Apple Intelligence.

No hay duda que estos dos teléfonos sobresalen en muchos aspectos, pero hoy los vamos a enfrentar en un versus extremo, en el que haremos un comparativo para medir cuál sería la mejor opción para comprar en este 2025.

iPhone 16 Pro Max vs. Galaxy S25 Ultra: versus de especificaciones

Para demostrar cuál de estos dos equipos vale la pena comprar en 2025, vamos a comparar sus especificaciones en un cuadro comparativo. Podrás conocer características como pantalla, procesador, batería, cámaras e incluso el precio. ¡No te quedes con la duda y conoce cuál de estos vale la pena!