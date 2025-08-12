- Hoy:
- Partidos de hoy
- Alianza Lima
- Universitario
- Sporting Cristal
- Peñarol vs Racing
- Atlético Nacional vs Sao Paulo
- América de Cali vs Fluminense
- Tabla Acumulada
- Motorola
iPhone 16 Pro Max vs. Galaxy S25 Ultra: cuál tiene mejor procesador, pantalla, batería y cámaras para comprar este 2025
Son considerados como dos de los teléfonos más potentes del mundo, pero solo uno será tu mejor compra este 2025. Conoce en qué se diferencian estos teléfonos de Apple y Samsung.
En enero de este 2025, Samsung presentó al mundo su nuevo teléfono de gama premium, el Galaxy S25 Ultra, un smartphone provisto del procesador Android más potente, el Snapdragon 8 Elite, además de cámaras con calidad 8K y funciones avanzadas de Inteligencia Artificial.
Por otro lado, tenemos al poderoso iPhone 16 Pro Max, un smartphone de Apple que llega con el chip Bionic A18 Pro, acompañado de un juego de triple cámara de 48MP y el famoso Apple Intelligence.
No hay duda que estos dos teléfonos sobresalen en muchos aspectos, pero hoy los vamos a enfrentar en un versus extremo, en el que haremos un comparativo para medir cuál sería la mejor opción para comprar en este 2025.
iPhone 16 Pro Max vs. Galaxy S25 Ultra: versus de especificaciones
Para demostrar cuál de estos dos equipos vale la pena comprar en 2025, vamos a comparar sus especificaciones en un cuadro comparativo. Podrás conocer características como pantalla, procesador, batería, cámaras e incluso el precio. ¡No te quedes con la duda y conoce cuál de estos vale la pena!
|Características
|iPhone 16 Pro Max
|Galaxy S25 ULTRA
|Dimensiones
|159,9 x 76,7 x 8.3 mm
|162,8 x 77,6 x 8,2mm
|Peso
|227 g
|218 gramos
|Pantalla y dimensiones
|6,9 pulgadas Super Retina XDR
120Hz, 2000 nits brillo
|6,9 pulgadas
Resolución Quad HD+
AMOLED LTPO
120 Hz
Gorilla Glass Armor 2
|Resolución y densidad
|2.622 x 1.206 pixels
|3120 x 1440 pixeles
|Procesador
|Apple A18 Pro
|Snapdragon 8 ELITE by Galaxy
|Memoria RAM
|8GB RAM
|12 GB
|Sistema operativo
|iOS 18.1
|One UI 7.0 - Android 15
|Almacenamiento interno
|256/512 GB/1 TB
|256GB/ 512 GB/ 1TB
|Cámaras
|Principal: 48 MP, f/1.78, OIS
Ultra gran angular: 48 MP, f/2.2
Teleobjetivo: 12 MP, f/2.8 5X
Selfie: 12 MP, f/2.2
|Principal: 200 MP, f/1.7, OIS
Telefoto: 50 MP, f/3.4, OIS, zoom x5
Telefoto: 10 MP, f/2.4, OIS, zoom x3
Gran Angular: 50 MP, f/1.9
Selfie: 12 megapixeles, apertura de ƒ/2.2
|Batería
|
4.760 mAh
Carga rápida de 25W con conexión USB - C
|5.000mAh
45W carga rápida
Carga inalámbrica 15W
|Precio
|Desde 1300 dólares, 4700 soles
|Desde 1255 dólares, 4430 soles
|Otros detalles
|IP68
Sonido estéreo
FaceID
Botón de acción
Control de cámara
|5G (2xNano + eSIM)
WiFi 7
Bluetooth 5.4
GPS
NFC
UWB
USB tipo C
IP68
S-Pen integrado
Samsung Dex
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90
CIRCO ATLANTIKA
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel
PRECIOS/ 39.00
CIRCO DE LAS ESTRELLAS
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel
PRECIOS/ 17.90
CIRCO MONTECARLO
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria
PRECIOS/ 29.90