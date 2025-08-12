0

iPhone 16 Pro Max vs. Galaxy S25 Ultra: cuál tiene mejor procesador, pantalla, batería y cámaras para comprar este 2025

Son considerados como dos de los teléfonos más potentes del mundo, pero solo uno será tu mejor compra este 2025. Conoce en qué se diferencian estos teléfonos de Apple y Samsung.

En enero de este 2025, Samsung presentó al mundo su nuevo teléfono de gama premium, el Galaxy S25 Ultra, un smartphone provisto del procesador Android más potente, el Snapdragon 8 Elite, además de cámaras con calidad 8K y funciones avanzadas de Inteligencia Artificial.

Por otro lado, tenemos al poderoso iPhone 16 Pro Max, un smartphone de Apple que llega con el chip Bionic A18 Pro, acompañado de un juego de triple cámara de 48MP y el famoso Apple Intelligence.

No hay duda que estos dos teléfonos sobresalen en muchos aspectos, pero hoy los vamos a enfrentar en un versus extremo, en el que haremos un comparativo para medir cuál sería la mejor opción para comprar en este 2025.

iPhone 16 Pro Max vs. Galaxy S25 Ultra: versus de especificaciones

Para demostrar cuál de estos dos equipos vale la pena comprar en 2025, vamos a comparar sus especificaciones en un cuadro comparativo. Podrás conocer características como pantalla, procesador, batería, cámaras e incluso el precio. ¡No te quedes con la duda y conoce cuál de estos vale la pena!

CaracterísticasiPhone 16 Pro MaxGalaxy S25 ULTRA
Dimensiones159,9 x 76,7 x 8.3 mm162,8 x 77,6 x 8,2mm
Peso227 g218 gramos
Pantalla y dimensiones6,9 pulgadas Super Retina XDR
120Hz, 2000 nits brillo		6,9 pulgadas
Resolución Quad HD+
AMOLED LTPO
120 Hz
Gorilla Glass Armor 2
Resolución y densidad2.622 x 1.206 pixels3120 x 1440 pixeles
ProcesadorApple A18 ProSnapdragon 8 ELITE by Galaxy
Memoria RAM8GB RAM12 GB
Sistema operativoiOS 18.1One UI 7.0 - Android 15
Almacenamiento interno256/512 GB/1 TB256GB/ 512 GB/ 1TB
CámarasPrincipal: 48 MP, f/1.78, OIS
Ultra gran angular: 48 MP, f/2.2
Teleobjetivo: 12 MP, f/2.8 5X
Selfie: 12 MP, f/2.2		Principal: 200 MP, f/1.7, OIS
Telefoto: 50 MP, f/3.4, OIS, zoom x5
Telefoto: 10 MP, f/2.4, OIS, zoom x3
Gran Angular:  50 MP, f/1.9
Selfie: 12 megapixeles, apertura de ƒ/2.2
Batería 
4.760 mAh
Carga rápida de 25W con conexión USB - C		5.000mAh
45W carga rápida
Carga inalámbrica 15W
PrecioDesde 1300 dólares, 4700 solesDesde 1255 dólares, 4430 soles
Otros detallesIP68
Sonido estéreo
FaceID
Botón de acción
Control de cámara		5G (2xNano + eSIM)
WiFi 7
Bluetooth 5.4
GPS
NFC
UWB
USB tipo C
IP68
S-Pen integrado
Samsung Dex
AUTOR: Daniel Robles

Redactor web en la sección Ocio y Tecnología de Diario Líbero. Licenciado en periodismo de la UNMSM. 10 años de experiencia en creación de contenidos digitales. Especialista en tecnología y YouTuber.

