¿Por qué gastar en un iPhone 16 si este Honor es igual de potente, tiene mejores cámaras y cuesta menos?

No hay duda que los iPhone de Apple son algunos de los teléfonos más cotizados en el mundo, puesto que son potentes y tienes cámaras profesionales. Sin embargo, los nuevos dispositivos de Honor les están quitando terreno debido a su elevado performance y precio reducido.

Con la finalidad de dominar la gama media en 2025, Honor ha presentado el Honor 400 5G, un teléfono que no solo sobresale por su resistencia a golpes, sino también su elevado rendimiento con su procesador Snapdragon y además su juego de cámaras de 200MP. ¿Qué otras especificaciones tiene este Android? Aquí te lo contamos todo.

Honor 400 5G: ficha técnica y precio oficial

La pantalla del Honor 400 5G es uno de los mejores paneles que puedes comprar en 2025. Si bien el tamaño solo es de 6.5 pulgadas, tiene tecnología AMOLED y llega con una resolución de 2736 x 1264 pixeles, además de tasa de refresco de 120HZ y compatibilidad con HDR10+.

El procesador que maneja el Honor 400 5G es el Snapdragon 7 Gen 3, acompañado de 12GB de RAM y 512GB de memoria interna, la cual te permitirá instalar y ejecutar cualquier aplicación. Por si fuera poco, la batería de 6000 mAh y carga de 80W te permitirán durar todo el día.

Este es el Honor 400 5G. Foto: Honor

¿Fan de los videos y fotos? Pues bien, el Honor 400 5G tiene una cámara de 200MP con OIS, gran angular de 12MP y selfie 50MP. Con esta configuración podrás grabar videos en 4K a 30fps y tomar fotografías en altísima calidad. Además, con las funciones de IA tendrás mejores resultados.

¿Cuánto cuesta actualmente el Honor 400 5G? Pues bien, el precio de este smartphone cuesta 1500 soles, es decir, unos 420 dólares en el mercado global. Sin duda una excelente alternativa tanto en calidad como en precio.