Snapdragon, 512GB, carga de 100W y triple cámara 4K: este Honor es mejor que un Galaxy S24 y cuesta menos
Este Honor no tiene nada que envidiarle a Samsung, ya que tiene potencia gamer, gran almacenamiento, batería infinita y además su precio ha bajado demasiado.
Los smartphones de Honor se han convertido en los teléfonos más buscados del mercado de los smartphones, puesto que sus dispositivos no solo resaltan en resistencia, sino también en gran capacidad y un precio reducido.
En 2024, la marca china sorprendió al mundo con un teléfono potente y de calidad elevada, este es el Honor 200 Pro 5G, un smartphone que sobresale no solo en potencia, sino también en cámaras y funciones con Inteligencia Artificial.
PUEDES VER: Yape ofrece descuento de 900 soles para comprar este Xiaomi con cámara de 200MP, 5500 mAh y 512GB de memoria
Sin embargo, ¿qué otras especificaciones tiene el smartphone de Honor? Aquí te vamos a dejar todos los detalles de este smartphone de alto rendimiento, cuyo precio ha bajado demasiado en este nuevo 2025.
Honor 200 Pro: ficha técnica y precio oficial
La pantalla del Honor 200 Pro es de tipo OLED con una diagonal de 6.7 pulgadas con una resolución FullHD+, una tasa de refresco de 120HZ y una protección especial anti caídas.
Si hablamos de potencia, este teléfono de Honor es uno de los mejores, ya que tiene un procesador Snapdragon 8s Gen 3, acompañado de 12GB de RAM y 512GB de memoria interna, no expandible. Por si fuera poco, este Honor 200 Pro tiene unos 5200 mAh y carga de 100W por cable y 66W de forma inalámbrica, además de ofrecer carga inversa.El Honor 200 Pro es uno de los mejores gama media. Foto: composición/www.stuff.tv
¿Qué tanto puede costar el Honor 200 Pro en 2025? Actualmente deberás pagar 2000 soles por este potente Android, el cual también cuenta con funciones de IA bastante innovadoras, gracias al Magic OS 9.0.
