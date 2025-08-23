0
Sporting Cristal vs UTC por la Liga 1 2025
Barcelona vs Levante por LaLiga

Este celular Honor pasa por encima del Samsung A55: tiene 1 TB de memoria, triple cámara y carga en menos de 15 minutos

Encontrar un celular ideal y con todos los elementos precisos, resulta ser una tarea difícil, pero con este dispositivo de Honor podrás disfrutar de uno de los más completos actualmente.

Jasmin Huaman
Celulares Honor busca vencer a la competencia de Samsung.
Celulares Honor busca vencer a la competencia de Samsung. | Foto: Captura
Durante los últimos meses, marcas como Samsung, Motorola y Honor se han destacado por tener una gran cantidad de smartphones de excelente calidad, además de precios accesibles. En pleno 2025, Honor entra a la competencia con un celular que se lanzó en el 2025, pero que continúa siendo uno de los favoritos por su procesador Snapdragon, además de otras características.

La elección de tus gustos, preferencias y presupuesto.

Son pocos los dispositivos móviles que logran causar un gran impacto en el mundo tecnológico debido a la cantidad de beneficios que ofrecen a un precio accesible y con el Honor 200 Pro vamos a tener un claro ejemplo. Este teléfono de gama alta cuenta con una ficha técnica bastante completa.

Características del Honor 200 Pro, precio y procesador

De manera general, el Honor 200 Pro es un celular que es perfecto para quienes buscan un diseño elegante, que tenga excelente rendimiento y una calidad de cámara de alta resolución. Su ficha técnica habla por sí sola y aquí te explicaremos un análisis con todos los detalles.

CaracterísticasHonor 200 Pro
PantallaOLED de 6,7 pulgadas, resolución FullHD+, tasa de refresco de 120 Hz
ProcesadorSnapdragon 8s Gen 3
Memoria RAM12 GB o 16 GB
Almacenamiento256 GB, 512 GB o 1 TB
Batería5.200 mAh
Carga rápida100 W
Cámaras50 MP principal, 50 MP teleobjetivo, 12 MP macro/gran angular, 50 MP frontal
Sistema operativoAndroid 14

El modelo Honor 200 Pro es uno de los más potentes del mercado digital en la actualidad porque además de los componentes mencionados, también le presta atención a los detalles. Este dispositivo viene integrado con un sistema de refrigeración que garantiza un óptimo rendimiento.

Novedoso y potente Honor 200 Pro. | Foto: Captura
Jasmin Huaman
AUTOR: Jasmin Huaman

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Licenciada en Ciencias de la Comunicación (USMP). 6 años de experiencia en contenido digital y Social Media. Especializada en SEO y Marketing Digital.

