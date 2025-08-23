¿Por qué gastar 2500 dólares en el Galaxy Z Fold7, si este Samsung es igual de potente, tiene cámara de 200MP y procesador GAMER?

Samsung acaba de presentar al mundo sus nuevos teléfonos plegables, los cuales ahora tienen una mayor delgadez y múltiples funciones con Inteligencia artificial. Sin embargo, lo que ha llamado la atención es que si deseas apostar por un Galaxy Z Fold 7, deberás pagar hasta 10 mil soles por este equipo plegable 'tipo libro'.

Si eres de las personas que está buscando comprar un teléfono Samsung que tenga gran potencia y cámaras profesionales con calidad 8K, debes saber que existe un modelo emblemático que sobresale pese al paso de los meses y este es el Galaxy S24 Ultra de 2024.

Y es que el Galaxy S24 Ultra de Samsung es bastante potente y cuenta con funciones con IA, además de un procesador Snapdragon más que eficiente. ¿Qué otras especificaciones maneja? Aquí todos los detalles.

Galaxy S24 Ultra: ficha técnica y precio actualizado

Cuando compras un teléfono, ¿qué características buscas en un celular? ¿Cámaras, pantalla, procesador, batería o precio? Pues bien, este Galaxy S24 Ultra tiene todo lo que buscas y mucho más. La pantalla es de tipo AMOLED LTPO de 6.8 pulgadas con una resolución 120Hz y protección Gorilla Glass Armor.

Si hablamos de potencia, el Galaxy S24 Ultra llega con el innovador Snapdragon 8 Gen 3, acompañado de 12GB de RAM y 1TB de memoria interna. Súmale a ello que llega con batería de 5000 mAh y carga de 45W por cable y 15W de forma inalámbrica.

Este es el Galaxy S24 Ultra de Samsung. Foto: composición/pocketnow.com

Sin embargo, lo más representativo del Galaxy S24 Ultra es el juego de cámaras que maneja: un sensor de 200MP con OIS, lente gran angular de 12MP, lente Zoom 5X de 50MP, lente Zoom 3X de 10MP y selfie de 12MP. No solo podrás grabar en 8K, sino que podrás tomar fotografías con alta calidad y mejorarlas con Inteligencia Artificial.

¿Qué precio tiene el Galaxy S24 Ultra? Pues bien, el precio de este teléfono ha caído demasiado. Actualmente, puedes conseguirlo por 2590 soles, un precio más que atractivo.