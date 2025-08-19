Galaxy S25 vs. Xiaomi 15: cuál tiene mejor cámara, pantalla, batería, procesador y menor precio

Samsung es una de las principales marcas del mercado internacional y es por ello que sus últimos lanzamientos destacan en potencia e Inteligencia artificial. En enero de este 2025, la firma coreana presentó el Galaxy S25 5G, un equipo con el chip Android más potente del mercado, el Snapdragon 8 Elite, y una serie de mejoras en cámaras y software.

Por su parte, Xiaomi también posee en su catálogo de celulares uno de los modelos más TOP, el Xiaomi 15 5G, un equipo con cámaras LEICA de alta fidelidad, carga rápida y procesador gamer igual que el teléfono de Samsung.

Si bien ambos equipo se parecen demasiado, tiene una serie de diferentes que podrían definir tu compra, siempre y cuando estés pensando en adquirir alguno de ellos. ¿Quieres conocer cuál será tu mejor adquisición para este 2025? Aquí te dejamos una ficha técnica con sus especificaciones comparadas. Solo de esta forma podrás discernir cuál te conviene más.

Galaxy S25 vs. Xiaomi 15: comparación de características

Para tener una comparación entre el Galaxy S25 y el Xiaomi 15, hemos elaborado un cuadro en el que podrás ver una comparación entre sus especificaciones tales como pantalla, almacenamiento, procesador, cámaras y precio. De ti dependerá elegir cuál es la mejor versión para ti.