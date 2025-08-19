0
Galaxy S25 vs. Xiaomi 15: cuál tiene mejor cámara, pantalla, batería, procesador y menor precio

Estos celulares de Samsung y Xiaomi tiene el chip Snapdragon 8 Elite en su núcleo. Ambos son potentes, pero solo uno es la mejor compra que hagas.

Daniel Robles
Conoce las diferencias y similitudes entre el Galaxy S25 de Samsung y Xiaomi 15.
Samsung es una de las principales marcas del mercado internacional y es por ello que sus últimos lanzamientos destacan en potencia e Inteligencia artificial. En enero de este 2025, la firma coreana presentó el Galaxy S25 5G, un equipo con el chip Android más potente del mercado, el Snapdragon 8 Elite, y una serie de mejoras en cámaras y software.

Por su parte, Xiaomi también posee en su catálogo de celulares uno de los modelos más TOP, el Xiaomi 15 5G, un equipo con cámaras LEICA de alta fidelidad, carga rápida y procesador gamer igual que el teléfono de Samsung.

Si bien ambos equipo se parecen demasiado, tiene una serie de diferentes que podrían definir tu compra, siempre y cuando estés pensando en adquirir alguno de ellos. ¿Quieres conocer cuál será tu mejor adquisición para este 2025? Aquí te dejamos una ficha técnica con sus especificaciones comparadas. Solo de esta forma podrás discernir cuál te conviene más.

Galaxy S25 vs. Xiaomi 15: comparación de características

Para tener una comparación entre el Galaxy S25 y el Xiaomi 15, hemos elaborado un cuadro en el que podrás ver una comparación entre sus especificaciones tales como pantalla, almacenamiento, procesador, cámaras y precio. De ti dependerá elegir cuál es la mejor versión para ti.

CaracterísticasGalaxy S25 de SamsungMi 15 de Xiaomi
Dimensiones146,9 x 70,5 x 7,2 mm152,3 x 71,2 x 8,08 mm
Peso162 gramos191 gramos
Pantalla y dimensiones6,2 pulgadas FHD+
Dynamic AMOLED
120 Hz
Vision Booster		AMOLED de 6,36 pulgadas
Tasa de refresco de 120 Hz
3.200 nits de brillo pico
Resolución y densidad2.340 x 1.080 píxelesResolución 1.5K (1.200 x 2.670)
ProcesadorSnapdragon 8 Elite para GalaxySnapdragon 8 ELITE - GPU Adreno 830
Memoria RAM12 GB LPDDR5X12 GB LPDDR5X
Sistema operativoAndroid 15 - One UI 7HyperOS 2.0
Almacenamiento interno128, 256 GB, 512 GB UFS 4.0512 GB UFS 4.0
CámarasPrincipal:  50MP, f/1.8, 85º, OIS
Telefoto: 10 MP, f/2.4, OIS, zoom x3
Gran Angular:   12MP, f/2.2, 120º
Selfie: 12MP, f/2.2, 80º		Principal: 50 MP, f/1.6, OIS
Gran angular: 50 MP, f/2.2
Telefoto: 50 MP, f/2.0, zoom 3x, OIS
Selfie: 32megapixeles, apertura de ƒ/2.0
Batería4.000mAh
25W carga rápida
Carga inalámbrica 15W		5.240 mAh
Carga rápida 90 W
Carga inalámbrica 50 W
Precio3099 soles - 874 dólares3999 soles o 1129 dólares
Otros detalles5G
LTE
WiFi 7
Bluetooth 5.4
NFC
eSIM
UltraWide Band
IP68
Samsung DeX		5G
WiFi 7
Bluetooth 5.4
NFC
USB-C 3.2
IP68
Daniel Robles
AUTOR: Daniel Robles

Redactor web en la sección Ocio y Tecnología de Diario Líbero. Licenciado en periodismo de la UNMSM. 10 años de experiencia en creación de contenidos digitales. Especialista en tecnología y YouTuber.

