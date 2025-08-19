- Hoy:
Pese a costar menos de $ 200, este Motorola tiene 1TB, cámara de 50MP, 5000 mAh y pantalla FullHD+
Si tienes bajo presupuesto, pero quieres comprar un teléfono de gran capacidad, entonces este Motorola es el que buscas. Su ficha técnica tiene todo lo necesario.
Los teléfonos de Motorola se caracterizan por tener gran potencia y bajo precio. Sin embargo, existe un modelo que fue lanzado en 2024 y sigue vigente, puesto que no solo tiene gran capacidad, sino también un precio muy reducido.
Este modelo emblemático es el Motorola G35 5G, un teléfono de gama de entrada que sobresale por su gran capacidad y por su increíble precio, ya que por solo 599 soles, lo que representan unos 169 dólares, podrás tenerlo contigo. ¿Vale la pena? Aquí los detalles.
Motorola G35: ficha técnica y precio oficial
Cuando compramos un smartphone seguramente pensamos en la pantalla, la memoria, la batería, las cámaras y el precio. El Motorola G35 5G tiene una pantalla con resolución FullHD+, una diagonal de 6.72 pulgadas y un brillo 1000 nits con una protección Gorilla Glass 3.
Si hablamos de potencia, el Motorola G35 tiene un chip UNISOC T760, acompañado de 8GB de RAM, 256GB de memoria, con una microSD de 1TB y una batería de 5000 mAh con carga de 18W.Este es el Motorola G35. Foto: Motorola
¿Qué cámaras tiene el Motorola G35? Pues bien, este smartphone barato tiene un sensor principal de 50MP con AutoFoco, acompañado de gran angular de 8MP y selfie de 16MP. La calidad de los videos y fotos es innegable en este smartphone. No solo podrás grabar en 4K a 30fps, sino que podrás tomar imágenes el alto rendimiento.
