Este Huawei tiene la MEJOR CÁMARA del mundo y llega al Perú con una laptop de REGALO

DxOmark es una prestigiosa página especializada en la que se realizan testeos y comparativo entre diferentes teléfonos, para ver cuál tiene mejor pantalla, mejor cámara y hasta mejor batería. Según los últimos resultados a nivel mundial, el Huawei Pura 80 Ultra se ha convertido en el celular con el mejor sistema de foto y video, superando por mucho al Oppo Find X8 Ultra y al Vivo X200 Ultra.

Luego de algunos meses de haberse presentado de forma oficial en China, finalmente Huawei anunció la llegada del Huawei Pura 80 Ultra en diferentes países del Latinoamérica. Sin embargo, para Perú se ha lanzado una promoción bastante especial. ¿Quieres una laptop? Pues bien, ahora podrás tenerla GRATIS con este nuevo celular.

Y es que Huawei está vendiendo el Huawei Pura 80 Pro, uno de las mejores versiones de su nuevo teléfono por solo 5799 soles. Sin embargo, este precio incluye una laptop Huawei MateBook D16 con un procesador Intel Core i5 de 12va generación. La cual llega con 8GB de RAM y 512GB SSD, la cual está valorizada en 2199 soles.

Por si fuera poco, la marca china ha lanzado otra promoción bastante especial. Si pagas, 5599 soles puedes recibir este Huawei Pura 80 Pro y un Huawei Pura 70 totalmente GRATIS, teléfono valorizado en 2300 soles.

Huawei Pura 80 Ultra: ficha técnica

Este teléfono de Huawei tiene uno de los sistemas fotográficos más avanzados: lente 50MP con OIS, lente zoom 3.7X de 50MP con OIS, lente zoom 9.4X de 50MP, lente gran angular de 40MP, láser AF y selfie de 13MP.

Si hablamos de potencia, el Huawei Pura 80 Ultra tiene un chip Kirin 9020, además de 16GB de RAM y 1TB de memoria interna. Además, sus 6000 mAh de batería te darán independencia para todo el día y con la carga rápida de 100W por cable y 80W de forma inalámbrica, lo tendrás al 100% en minutos.

Además, el Huawei Pura 80 Ultra tiene una pantalla OLED de 6.8 pulgadas con 120Hz del tipo LPTO, además de 3000 nits de brillo y una protección Kunlun Glass 2.