0
EN DIRECTO
Previa del Universitario vs. Sport Huancayo por el Torneo Clausura
LO ÚLTIMO
Tabla Acumulada Liga 1 y posiciones del Torneo Clausura

Galaxy A56 vs. Honor 400: cuál tiene mejor cámara, mejor procesador y mejor precio en 2025

Estos teléfonos de Samsung y Honor son los últimos lanzamientos de la gama media. Son potentes, pero solo uno supera en capacidad y precio al otro.

Daniel Robles
Conoce las diferencias y similitudes entre el Galaxy A56 de Samsung y Honor 400.
Conoce las diferencias y similitudes entre el Galaxy A56 de Samsung y Honor 400. | Foto: composición/Daniel Robles
COMPARTIR

Honor se ha ganado el reconocimiento internacional gracia a sus nuevos celulares, los cuales no solo presumen ser los teléfonos más resistentes, sino también los más económicos en su categoría. Este 2025, la firma china ha lanzado el Honor 400 5G, un teléfono con funciones de Inteligencia Artificial avanzadas.

Si bien Samsung tiene en su catálogo al poderoso Galaxy S25 Ultra, este año también ha presentado su modelo de gama media más poderoso, el Galaxy A56 5G, un equipo con gran rendimiento y cámaras 4K de alta fidelidad de color. ¿Podrá este celular coreano competir con el teléfono de Honor?

Conoce la características, diferencias y similitudes entre el Galaxy S25 Plus de Samsung y iPhone 16 Pro de Apple.

PUEDES VER: Galaxy S25 Plus vs. iPhone 16 Pro: cuál tiene mejores cámaras, pantalla, procesador y cuesta menos

Si quieres comprar un teléfono de gama media, pero no sabes cuál de estas dos opciones es mejor. En esta nota de Libero.pe podrás conocer todas las especificaciones que lo diferencian uno del otro.

Galaxy A56 vs. Honor 400: diferencias y similitudes

En esta versus entre el Galaxy A56 y Honor 400 conocerás las diferencias entre ambos smartphones en el apartado de pantalla, cámaras, batería y funciones con IA.

CaracterísticasHONOR 400 5GGalaxy A56 5G de Samsung
Dimensiones156x5 x 74,6 x 7,3 mm162,2 x 77,5 x 7,4 mm
Peso184 g198 g
Pantalla y dimensionesOLED de 6,55 pulgadas
460 píxeles por pulgada
Brillo de hasta 5.000 nits
120 Hz de tasa de refresco		Pantalla Super AMOLED de 6,7 pulgadas
Corning Gorilla Glass Victus
Tasa de refresco de hasta 120 Hz
Resolución y densidadResolución FullHD+ de 2.736 x 1.264 pixeles1.080 x 2.340 píxeles
ProcesadorQualcomm Snapdragon 7 Gen 3Exynos 1580
Memoria RAM12 GB8 GB/12GB
Sistema operativoAndroid 15Android 15 One UI 7.0
Almacenamiento interno512 GB256 GB UFS 2.2
Micro SD hasta 1 TB
CámarasPrincipal: 200 MP f/1,9 con OIS
Gran angular: 12 MP f/2,2 con campo de visión de 112º
Cámara frontal:  50 MP
Principal: 50 MP, f/1.8, AF, OIS
Ultra gran angular: 12 MP, f/2.2
Macro: 5 MP, f/2.4
Cámara frontal: 12mpx
Batería5300 mAh
Carga rápida de 66W		5.000 mAh
Carga rápida de 45W
Super Fast Charge 2.0
PrecioS/ 1485S/ 1,550
Otros detallesWi-Fi 6
Bluetooth 5.4
Dual SIM
USB-C
Certificación IP65 contra el agua y el polvo
Lector de huellas en pantalla		Sensor de huellas en pantalla
IP67
5G
WiFi
Bluetooth
Daniel Robles
AUTOR: Daniel Robles

Redactor web en la sección Ocio y Tecnología de Diario Líbero. Licenciado en periodismo de la UNMSM. 10 años de experiencia en creación de contenidos digitales. Especialista en tecnología y YouTuber.

Lo más visto

  1. Los 5 mejores celulares de Xiaomi de gama media, según precios y calidad en el 2025

  2. iPhone 16 vs. Xiaomi Redmi Note 14 Pro Plus: ¿cuál comprar si busco la mejor pantalla, procesador, batería y cámara?

  3. Los mejores 5 celulares Samsung buenos, bonitos y baratos para comprar en 2025

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Tecnología

Estados Unidos

Fútbol Peruano