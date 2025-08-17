- Hoy:
Galaxy A56 vs. Honor 400: cuál tiene mejor cámara, mejor procesador y mejor precio en 2025
Estos teléfonos de Samsung y Honor son los últimos lanzamientos de la gama media. Son potentes, pero solo uno supera en capacidad y precio al otro.
Honor se ha ganado el reconocimiento internacional gracia a sus nuevos celulares, los cuales no solo presumen ser los teléfonos más resistentes, sino también los más económicos en su categoría. Este 2025, la firma china ha lanzado el Honor 400 5G, un teléfono con funciones de Inteligencia Artificial avanzadas.
Si bien Samsung tiene en su catálogo al poderoso Galaxy S25 Ultra, este año también ha presentado su modelo de gama media más poderoso, el Galaxy A56 5G, un equipo con gran rendimiento y cámaras 4K de alta fidelidad de color. ¿Podrá este celular coreano competir con el teléfono de Honor?
Si quieres comprar un teléfono de gama media, pero no sabes cuál de estas dos opciones es mejor. En esta nota de Libero.pe podrás conocer todas las especificaciones que lo diferencian uno del otro.
Galaxy A56 vs. Honor 400: diferencias y similitudes
En esta versus entre el Galaxy A56 y Honor 400 conocerás las diferencias entre ambos smartphones en el apartado de pantalla, cámaras, batería y funciones con IA.
|Características
|HONOR 400 5G
|Galaxy A56 5G de Samsung
|Dimensiones
|156x5 x 74,6 x 7,3 mm
|162,2 x 77,5 x 7,4 mm
|Peso
|184 g
|198 g
|Pantalla y dimensiones
|OLED de 6,55 pulgadas
460 píxeles por pulgada
Brillo de hasta 5.000 nits
120 Hz de tasa de refresco
|Pantalla Super AMOLED de 6,7 pulgadas
Corning Gorilla Glass Victus
Tasa de refresco de hasta 120 Hz
|Resolución y densidad
|Resolución FullHD+ de 2.736 x 1.264 pixeles
|1.080 x 2.340 píxeles
|Procesador
|Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3
|Exynos 1580
|Memoria RAM
|12 GB
|8 GB/12GB
|Sistema operativo
|Android 15
|Android 15 One UI 7.0
|Almacenamiento interno
|512 GB
|256 GB UFS 2.2
Micro SD hasta 1 TB
|Cámaras
|Principal: 200 MP f/1,9 con OIS
Gran angular: 12 MP f/2,2 con campo de visión de 112º
Cámara frontal: 50 MP
Principal: 50 MP, f/1.8, AF, OIS
Ultra gran angular: 12 MP, f/2.2
Macro: 5 MP, f/2.4
Cámara frontal: 12mpx
|Batería
|5300 mAh
Carga rápida de 66W
|5.000 mAh
Carga rápida de 45W
Super Fast Charge 2.0
|Precio
|S/ 1485
|S/ 1,550
|Otros detalles
|Wi-Fi 6
Bluetooth 5.4
Dual SIM
USB-C
Certificación IP65 contra el agua y el polvo
Lector de huellas en pantalla
|Sensor de huellas en pantalla
IP67
5G
WiFi
Bluetooth
