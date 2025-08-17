Galaxy A56 vs. Honor 400: cuál tiene mejor cámara, mejor procesador y mejor precio en 2025

Honor se ha ganado el reconocimiento internacional gracia a sus nuevos celulares, los cuales no solo presumen ser los teléfonos más resistentes, sino también los más económicos en su categoría. Este 2025, la firma china ha lanzado el Honor 400 5G, un teléfono con funciones de Inteligencia Artificial avanzadas.

Si bien Samsung tiene en su catálogo al poderoso Galaxy S25 Ultra, este año también ha presentado su modelo de gama media más poderoso, el Galaxy A56 5G, un equipo con gran rendimiento y cámaras 4K de alta fidelidad de color. ¿Podrá este celular coreano competir con el teléfono de Honor?

Si quieres comprar un teléfono de gama media, pero no sabes cuál de estas dos opciones es mejor. En esta nota de Libero.pe podrás conocer todas las especificaciones que lo diferencian uno del otro.

Galaxy A56 vs. Honor 400: diferencias y similitudes

En esta versus entre el Galaxy A56 y Honor 400 conocerás las diferencias entre ambos smartphones en el apartado de pantalla, cámaras, batería y funciones con IA.