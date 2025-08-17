Olvídate del Galaxy S25 | Este Motorola es delgado, tiene procesador Snapdragon, 512GB, 5000 mAh y carga en 20 minutos

Pese a que Samsung es una de las marcas que vende más teléfonos en el mundo, la firma Motorola le está quitando terreno con sus nuevos celulares, los cuales no solo impresionan con su diseño de cuero vegano, sino también por su gran potencia tanto en procesador, como en cámaras.

En 2024, Motorola presentó al mercado su nuevo teléfono Moto Edge 50 5G, un smartphone que llega con gran potencia, cámaras 4K y batería de larga duración. Todo por un precio muy reducido. ¿Qué otras especificaciones tiene este Android? Aquí todos los detalles.

Motorola Edge 50 5G: características y precio actualizado

El Motorola Edge 50 5G pertenece a la gama media, pero pese a ello tiene una configuración impresionante. Por ejemplo, su pantalla es de tipo OLED con una diagonal de 6.7 pulgadas, con una resolución 1.5K es decir 1220 x 2712 pixeles, además de una tasa de refresco de 120Hz y un brillo máximo de 1600 nits de brillo.

La potencia del Motorola Edge 50 5G llega movida por el procesador Snapdragon 7 Gen 1, acompañado de 12GB de RAM y 512GB de memoria. Por si fuera poco, este teléfono tiene 5000 mAh de batería con carga de 68W por cable y 15W de forma inalámbrica.

Colores del Motorola Edge 50 5G. Foto: Motorola

Además de todo ello, el Motorola Edge 50 5G llega con una cámara principal de 50MP con OIS, lente gran angular y macro de 13MP, lente Telefoto de 10MP y selfie de 32MP. No solo podrás grabar en 4K, sino también tomar imágenes en alta resolución.

El precio del Motorola Edge 50 5G es de 1599 soles, es decir unos 448 dólares en el mercado global. Sin duda un buen precio para este celular con gran capacidad y rendimiento.