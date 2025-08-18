Olvídate del iPhone: Este Motorola es ligero, pantalla 144 Hz, 1TB, 16 GB de RAM y batería de larga duración

Incluso con el lanzamiento de diversos dispositivos móviles durante los últimos años, Motorola nunca ha perdido la pisada de los gigantes del rubro tecnológico. En este caso ha superado a Apple con sus poderosos iPhone, pero no se trata de un teléfono cualquiera, estamos hablando del Motorola Edge 50 Fusion. Con un precio de menos de 1000 soles, vas a poder acceder a diferentes funciones avanzadas que no podrás encontrar con el mismo presupuesto.

El Motorola Edge 50 Fusion es el nuevo equipo de gama media que es perfecto para los usuarios que busquen un alto rendimiento, diseño y excelente funcionalidad tanto para el uso diario, así como para los videojuegos o aplicaciones que demanden una gran exigencia.

Si te preocupa el material o diseño que tienen los smartphones, con el Motorola Edge 50 Fusion no vas a tener que preocuparte. Con su pantalla pOLED de 6,70 pulgadas va a ser suficiente para que aproveches al máximo la resolución en FullHD+ con una tasa de refresco de 144 Hz.

Ficha técnica y especificaciones detalladas del Motorola Edge 50 Fusion

Con un peso de solamente 174,9 gramos, el Motorola Edge 50 Fusion trabaja con el procesador Snapdragon 7s Gen 2 y junto a la memoria RAM a elegir entre 8GB o 12 GB. Este equipo también cuenta con un almacenamiento interno de 128GB, 256GB y 512GB. Estos complementos son fundamentales para asegurarse de tener un tiempo de duración extenso y no tener que comprar un nuevo teléfono en mucho tiempo.

Este Motorola es uno de los mejores celulares. | Foto: Captura

Por otro lado, la batería también merece tener una mención honrosa, ya que permite usar el celular durante varias horas sin necesidad de cargar el teléfono reiteradas veces. Con una batería de capacidad 4,500 mAh y carga rápida de 125W, este smartphone promete un rendimiento espectacular.

Con sistema operativo Android y cámaras de calidad de 50 megapíxeles, el Motorola Edge 50 Fusion también cuenta con certificación IP68, que sirve para resistir al agua, polvo y caídas.