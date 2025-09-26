Comprar este Motorola será la mejor decisión del año: buen procesador, pantalla TOP y precio bajo

Este 2025, Motorola ha tomado al toro por las astas colocando inteligencia artificial en sus terminales de gama media de la familia Edge, cuya experiencia del usuario ha mejorado tremendamente. Este es el caso del Motorola Edge 60 Fusion, un dispositivo a precio accesible, pero también con ficha técnica muy potente.

Todas las características del Motorola Edge 60 Fusion

Para comenzar, debemos decir que el Motorola Edge 60 Fusion se presenta con pantalla POLED de 6,5 pulgadas, junto con una amplia resolución FullHD+ de 2,712 x 1,220 píxeles, una buena densidad de píxeles por pulgada de 446 (ppp), así como tasa de refresco de 120 hercios para mucha fluidez, brillo máximo de 4,500 nits que ni tiene el iPhone 17 Pro Max y protección anticaídas con Corning Gorilla Glass 7i.

Pero, no solo eso, porque el panel como el resto del diseño de este móvil están fuertemente protegidos, dado que incluye certificación IP68/IP69, para ser resistente ante el polvo, la humedad, el agua. Lo puedes sumergir sin problemas, pero también puede recibir chorros de agua hasta los 80 grados, pero también certificado militar MIL-STD-810H, para aguantar calores extremos, fríos bajo cero y fuertes presiones a altas latitudes.

Al pasar por el rendimiento, nos encontramos con el chip MediaTek Dimensity 7300, a la vez de un RAM de 8GB con LPDDR4X, memoria interna de 256GB con descargar uMCP.

En cuanto a la fotografía, el Motorola Edge 60 Fusion nos trae doble cámara trasera: una principal de 50 megapíxeles con estabilización óptica, gran angular/macro de 12 megapíxeles, frontal de 32 megapíxeles. Su grabación de video alcanza resolución máxima de 4K a 30fps.

Su batería mejoró un poco respecto a la generación pasada, dado que ahora cuentan con autonomía de 5,200mAh, pero la misma carga rápida de 68W para que esté listo al 100 por ciento en unos 45 minutos.

El sistema operativo del Motorola Edge 60 Fusion es Android 15 con Moto AI, la inteligencia artificial de la marca, la misma que expande la experiencia del usuario y que cuenta con 3 años de actualizaciones para el software y 4 para los parches de seguridad.

Precio del Motorola Edge 60 Fusion

Si te ha convencido el Motorola Edge 60 Fusion, entonces los puedes adquirir con los siguientes precios: