El Motorola G56 con precio menor a los 230 dólares tiene 8GB de RAM, batería grande y cámaras de Sony mejor que Xiaomi
A pesar de su precio módico, este celular tiene una resistencia que envidian los topes de gama, aguanta ser sumergido el agua, pero también fríos bajo cero.
Motorola piensa en la economía de sus usuarios, por lo que este 2025 no ha tocado el freno y sigue lanzando una serie de dispositivos enfocados a diversos públicos tecnológicos, por ello, el fabricante estadounidense hizo lo propio estrenando el Motorola G56, dispositivo que nos sorprende con un notable funcionamiento, pero con una resistencia que es la envidia de los iPhone.
Características del Motorola G56
Con un peso de 200 gramos, el Motorola G56 nos saluda con su pantalla IPS LCD de 6,72 pulgadas, acompañado de resolución FullHD de 2,400 x 1,080 píxeles, a la vez de 392 de densidad de píxeles por pulgada (ppp), sonido mejorado con Dolby Atmos, en tanto que su tasa de refresco de 120 hercios nos da mucha fluidez y una notable protección anticaídas de Gorilla Glass 7i.
Un punto fuerte de este smartphone es su resistencia, dado que incluye certificación IP68/IP69, por lo que es impermeable al polvo, la humedad, pero también al agua, por lo que se puede sumergir sin temor a averías, pero también aguanta chorros de agua hasta los 80 grados.
Asimismo, dispone de certificado militar MIL-STD-810H, por lo que no sentirá los calores más extremos, tampoco los fríos bajo cero, ni siquiera se verá afectado por fuertes presiones a altas latitudes.
Al pasar al rendimiento, su procesador es el MediaTek Dimensity 7060, a la vez de RAM de 8GB que se expande con RAM Virtual, junto con 256GB de memoria interna (o ROM), pero ampliable con tarjeta microSD.
La batería del Motorola G56 es de 5,200mAh, a la vez de carga rápida TurboPower de 30W para estar listo al 100 por ciento en unos 60 minutos. Su sistema operativo es Android 15 con un año de actualizaciones para software y 3 para parches de seguridad.
La fotografía de este celular viene con un lente principal Sony LYT 600 de 50 megapíxeles, ultra gran angular/macro de 8 megapíxeles y frontal de 32 megapíxeles. En tanto que el video graba a un máximo de 1080p a 60fps, con buena estabilización, pero podría mejorar en los colores y los resultados con poca luz.
Precio actual del Motorola G56
Si quieres adquirir el Motorola G56 este 2025, entonces este es su precio en estos países:
- México: desde los 3,599 pesos.
- Perú: desde los 849 soles.
- Colombia: desde los 954.655 pesos.
- España: desde los 249 euros (Amazon).
