5 celulares Motorola para todos los gustos y bolsillos que debes comprar este 2025
Motorola es de los pocos que logró el balance entre calidad y precio, inclusive, en sus terminales más TOP. Aquí conocerás 5 opciones en todo rango de precio
Si estás buscando un smartphone calidad-precio que no le tema al éxito, que destaque por su buen desempeño, pero sin que ello represente un dolor de cabeza para tu bolsillo, entonces aquí te mostramos un top 5 con celulares de esta marca estadounidense Motorola pensados, exclusivamente, para ti.
Motorola Edge 50 Ultra
- Pantalla: LPTS POLED de 6,7 pulgadas, resolución de 2,712 x 1,220 píxeles, 446 ppp (densidad de píxeles por pulgadas), 144 (Hz) de tasa de refresco, HDR10+, brillo máximo de 2,500 nits.
- Procesador/memoria: Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3, RAM de 16GB, ROM de 512GB/1TB.
- Cámara: principal de 50MP con OIS, ultra gran angular de 50MP, telefoto 3X de 64MP, frontal de 50MP.
- Batería: 4,500mAh. carga rápida de 125W, carga rápída inalámbrica de 50W, carga rápida inalámbrica inversa de 10W.
- Software: Android 14.
- Resistencia: IP68.
Motorola Edge 60 Pro
- Pantalla: POLED de 6,67 pulgadas, resolución Super HD, HDR10+, tasa de refresco de 120Hz, brillo máximo de 4,500 nits.
- Procesador/memoria: MediaTek Dimensity 8350 Extreme, RAM de 12GB, ROM d e512GB.
- Cámara: principal de 50MP con OIS, ultra gran angular de 50MP, telefoto 3X de 10MP, frontal de 50MP.
- Batería: 6,000mAh, carga rápida de 80W, carga inalámbrica de 15W.
- Software: Android 15 con Moto AI.
- Resistencia: IP68/IP69, certificado militar MIL-STD-810H.
Motorola Edge 60 Fusion
- Pantalla: POLED curva de 6,5 pulgadas, resolución FullHD+ de 2,712 x 1,220 píxeles, 446 ppp, tasa de refresco de 120Hz, brillo máximo de 4,500 nits, protección anticaídas Gorilla Glass 7i.
- Procesador/memoria: MediaTek Dimensity 7300, RAM de 8GB, ROM de 256GB.
- Cámara: principal de 50MP con OIS, gran angular/macro de 12MP, frontal de 32MP.
- Batería: 5,200mAh, carga rápida de 68W.
- Software: Android 15 con Moto AI.
- Resistencia: IP68/IP69, certificado militar MIL-STD-810H.
Motorola Edge 40 Neo
- Pantalla: AMOLED curva de 6,55 pulgadas, resolución FullHD+ de 2,400 x 1,080 píxeles, 402 ppp, tasa de refresco de 144Hz, HDR10+, brillo máximo de 1,300 nits.
- Procesador/memoria: MediaTek Dimensity 7030, RAM de 12GB, ROM de 256GB.
- Cámara: principal de 50MP con OIS, gran angular de 13MP, frontal de 13MP.
- Batería: 5,000mAh, carga rápida de 68W.
- Software: Android 13.
- Resistencia: IP68.
Motorola G75 5G
- Pantalla: IPS LCD de 6,78 pulgadas, resolució FullHD+, tasa de refresco de 120HZ, brillo máximo de 1,000 nits.
- Procesador/memoria: Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3, RAM de 8GB, ROM de 256GB (expandible).
- Cámara: principal de 50MP con OIS, ultra gran angular de 8MP, frontal de 16MP.
- Batería: 5,000mAh, carga rápida de 30W, carga inalámbrica de 15W.
- Software: Android 14.
- Resistencia: IP68, certificado militar MIL-STD-810H.
