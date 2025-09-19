Motorola G56 vs. Samsung A56: principales diferencias, características y cuál es mejor

Sabiendo que tanto Samsung como Motorola tienen un gran legado, resulta casi imposible hablar de una comparación entre sus modelos, pero en esta oportunidad, hablaremos a detalle sobre el poderoso Samsung A56 y el Motorola G56, dispositivos móviles que compiten entre sí, pero tienen ciertas diferencias.

Motorola G56 vs. Samsung A56: características y diferencias

En el mundo de la gama media, el Motorola G56 y el Samsung A56 se presentan como opciones bastante atractivas para aquellos usuarios que buscan un equilibrio entre el rendimiento, características avanzadas y ofrecer un precio accesible. Sus especificaciones son bastante sólidas, pero también tienen algunas diferencias que vamos a detallar.

La ficha técnica del Samsung Galaxy A56 5G evidencia que el Moto G56 es un teléfono superior por diferentes factores. Por ejemplo, su procesador es más veloz, así como la protección del Gorilla Glass Victus. Este celular también permite 2 tarjetas SIM y 2 eSIM.

Características Motorola G56 5G Samsung Galaxy A56 5G Pantalla 6.72 pulgadas IPS LCD, fullHD+, 120 Hz 6,7 pulgadas, Super AMOLED, fullHD+, 120 Hz Procesador MediaTek Dimensity 7060 Samsung Exynos 1580 RAM y almacenamiento 8/12 GB, 256/512 gb, microSD hasta 2 TB 8/12 GB, 128/256GB, sin microSD Cámara trasera dual: 50 MP + 8 MP triple: 50 MP + 12MP + 5 MP Cámara frontal 32 MP 12 MP Batería 5200 mAh, carga rápida 30W 5000 mAh, carga rápida 45W Sistema operativo Android 15 Android 15, One UI 7 Resistencia IP68/IP69 IP67

La superioridad del Samsung Galaxy A56 es innegable y es que trabaja con el procesador Exynos 1580, 8 GB de RAM y almacenamiento de 128 GB o 256 GB, pero también cuenta con tarjeta microSD para aumentar el soporte.

Por otro lado, el apartado fotográfico es otro de los puntos que se debe tener en cuenta, como el sistema de triple cámara que incluye un lente estándar de 50 MP, lente gran angular de 12 MP y un lente macro de 5 MP. Se debe considerar que la cámara frontal es de 12 megapíxeles y en todos los lentes se cuenta con el sistema de estabilización óptica.