Todos los celulares Samsung que recibirán la actualización One UI 8 este 2025
Desde el 15 de septiembre, Samsung implementó el One UI8, donde se confirmó que la serie Galaxy S25 será la primera en recibir la actualización.
La empresa Samsung reveló la lista de dispositivos que son elegibles para recibirla próxima actualización en el 2025. Sin embargo, es importante mencionar que la mayoría de dispositivos lo recibirán a fines de noviembre. Después de semanas en beta, se anunció que este salto importante se empezó a implementar.
La actualización del Samsung One UI 8 incorpora funciones avanzadas de la inteligencia artificial multimodal, según anunció la misma empresa. La experiencia de usuario será optimizada para diferentes formatos y más prácticas.
Lista de dispositivos Samsung compatibles con One UI 8
- Serie Galaxy S25
- Serie Galaxy S24
- Galaxy Z Fold6 y Galaxy Z Flip6
- Galaxy S24 FE
- Serie Galaxy S23
- Galaxy Z Fold5 y Galaxy Z Flip5
- Galaxy S23 FE
- Serie Galaxy S22
- Galaxy Z Fold4 y Galaxy Z Flip4
- Galaxy S21 FE
- Serie Galaxy Tab S10
- Galaxy Tab S10 FE
- Galaxy Tab S10 Lite
- Serie Galaxy Tab S9
- Galaxy Tab S9 FE
- Serie Galaxy Tab S8
- Galaxia A56 5G
- Galaxy A36 5G
- Galaxia A26 5G
- Galaxy A17 5G y Galaxy A17
- Galaxia A07
- Galaxia A06 5G
- Galaxy A55 5G
- Galaxy A35 5G
- Galaxy A25 5G
- Galaxy A16 5G y Galaxy A16
- Galaxy A15 5G
- Galaxia A06
- Galaxy A54 5G
- Galaxy A34 5G
- Galaxia A73 5G
- Galaxy A53 5G
- Galaxy A33 5G
Esta amplia lista incluye dispositivos que incluyen los más recientes hasta los más económicos o antiguos. De esta manera, Samsung se compromete en brindar una actualización bastante completa que llegará hasta fin de año. Según el anuncio, solamente la seria del Galaxy S25 recibirá la actualización este mes de septiembre y los demás serán en octubre en adelante.
Características y novedades del One UI 8
One UI 8, Samsung llevará la inteligencia artificial a otro nivel por la capacidad multimodal que ofrece y que es capaz de combinar diferentes aspectos en tiempos real.
Entre las funciones más destacadas que se van a encontrar en la actualización son Gemini Live, que permite comunicarse de manera natural de acuerdo a lo que el usuario percibe. Por otro lado, también se mejora el Circle to Search con Google con traducciones en tiempo real.
