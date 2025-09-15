Todos los celulares Samsung que recibirán la actualización One UI 8 este 2025

La empresa Samsung reveló la lista de dispositivos que son elegibles para recibirla próxima actualización en el 2025. Sin embargo, es importante mencionar que la mayoría de dispositivos lo recibirán a fines de noviembre. Después de semanas en beta, se anunció que este salto importante se empezó a implementar.

La actualización del Samsung One UI 8 incorpora funciones avanzadas de la inteligencia artificial multimodal, según anunció la misma empresa. La experiencia de usuario será optimizada para diferentes formatos y más prácticas.

Lista de dispositivos Samsung compatibles con One UI 8

Serie Galaxy S25

Serie Galaxy S24

Galaxy Z Fold6 y Galaxy Z Flip6

Galaxy S24 FE

Serie Galaxy S23

Galaxy Z Fold5 y Galaxy Z Flip5

Galaxy S23 FE

Serie Galaxy S22

Galaxy Z Fold4 y Galaxy Z Flip4

Galaxy S21 FE

Serie Galaxy Tab S10

Galaxy Tab S10 FE

Galaxy Tab S10 Lite

Serie Galaxy Tab S9

Galaxy Tab S9 FE

Serie Galaxy Tab S8

Galaxia A56 5G

Galaxy A36 5G

Galaxia A26 5G

Galaxy A17 5G y Galaxy A17

Galaxia A07

Galaxia A06 5G

Galaxy A55 5G

Galaxy A35 5G

Galaxy A25 5G

Galaxy A16 5G y Galaxy A16

Galaxy A15 5G

Galaxia A06

Galaxy A54 5G

Galaxy A34 5G

Galaxia A73 5G

Galaxy A53 5G

Galaxy A33 5G

Esta amplia lista incluye dispositivos que incluyen los más recientes hasta los más económicos o antiguos. De esta manera, Samsung se compromete en brindar una actualización bastante completa que llegará hasta fin de año. Según el anuncio, solamente la seria del Galaxy S25 recibirá la actualización este mes de septiembre y los demás serán en octubre en adelante.

Características y novedades del One UI 8 Con el

One UI 8, Samsung llevará la inteligencia artificial a otro nivel por la capacidad multimodal que ofrece y que es capaz de combinar diferentes aspectos en tiempos real.

Entre las funciones más destacadas que se van a encontrar en la actualización son Gemini Live, que permite comunicarse de manera natural de acuerdo a lo que el usuario percibe. Por otro lado, también se mejora el Circle to Search con Google con traducciones en tiempo real.