¿Por qué gastar tanto en un iPhone 17 Pro si este Samsung de gama alta tiene cámaras 8K, procesador TOP y funciones con IA?

Tras el lanzamiento del iPhone 17 Pro Max, se ha generado un intenso debate en redes sociales, puesto que existen muchos modelos que compiten y hasta superan en diferentes características al nuevo flag ship de Apple.

Un claro ejemplo de ello es el nuevo lanzamiento de Samsung, el Galaxy S25 Fan Edition, un teléfono que se parece demasiado al Galaxy S25 Plus, pero con un precio mucho más reducido. Si bien este smartphone aún no ha sido lanzado en todo el mundo, su llegada ha emocionado a más de uno, puesto que tiene una configuración impresionante. ¿Quieres conocer todos los detalles? Aquí te los contamos.

Galaxy S25 Fan Edition: ficha técnica completa.

Por si no lo sabes, el Galaxy S25 Fan Edition pertenece a la gama alta y pese a ello tiene un precio mucho más reducido. Pero, ¿será la mejor opción para este 2025? Pues bien, vamos a mencionar todas sus especificaciones para que sepas si vale la pena.

En primer lugar debes saber que el Galaxy S25 Fan Edition de Samsung tiene una pantalla Dynamic AMOLED de 6.7 pulgadas con una resolución FullHD+ con 2340 x 1080 pixeles y una tasa de refresco de 120Hz. Uno de los mejores paneles que puedes tener.

El Galaxy S25 Fan Edition es uno de los más potentes. Foto: Samsung

Si te preocupa la potencia, debes saber que el nuevo Galaxy S25 Fan Edition tiene un otente procesador Exynos 2400 de 4 nanómetros, el cual llega acompañado de 8GB de RAM, 512GB de memoria y una batería de 4900 mAh con carga de 45W por cable y 25W de forma inalámbrica.

Sin embargo, el atributo más importante de este Galaxy S25 FE es su sistema de cámaras, ya que su lente principal es de 50MP con OIS, lente Telefoto de 8MP, gran angular de 12MP y selfie de 12MP. No solo podrás grabar videos en 4K a 60fps, sino también en 8K a 30fps. Además, las fotografías tanto de día como de noche son bastante eficientes.

¿Qué tan bueno es el Galaxy S25 Fan Edition? Entre otros atributos este teléfono de Samsung tiene 5G, Wifi 6E, Bluetooth 5.4, GPS, NFF y dos tarjetas NanoSIM. El precio aproximado de este teléfono es de 800 dólares, unos 3200 soles al tipo de cambio actual. ¿Qué te parece?