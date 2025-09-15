El Samsung perfecto sí existe y cuesta menos de $ 250: chip Snapdragon, pantalla FullHD+ y batería de 5000 mah
El Galaxy A36 es uno de los mejores teléfonos de Samsung y tiene todo lo que buscas: buen procesador, 256GB de memoria, carga rápida y resistencia al agua.
Samsung tiene en su catálogo de teléfonos algunos de los equipos más potentes; sin embargo, la marca coreana también apunta a dominar la gama media y para este 2025 presentó dos de los modelos más emblemáticos, el Galaxy A56 y Galaxy A36.
De estos dos modelos, el Galaxy A36 5G se ha convertido en uno de los equipos más vendidos, puesto que no solo tiene pantalla de alta definición, sino también un procesador Snapdragon de alta calidad. ¿Qué otras especificaciones posee? Aquí todas las especificaciones.
PUEDES VER: Este Motorola es una JOYA de la gama media y es barato: supera al Galaxy A55 con su procesador GAMER
Galaxy A36 5G: ficha técnica y precio oficial
Uno de los apartados más importantes del Galaxy A36 5G es la pantalla de tipo Super AMOLED con una diagonal de 6.7 pulgadas, tasa de refresco de 120Hz y una protección Gorilla Glass Victus. Sin duda uno de los mejores displays.
¿Qué es lo que hace tan especial al Galaxy A36 5G? Es uno de los pocos Samsung de gama media con procesador Snapdragon, en este caso el SD 6 Gen 3, el cual llega acompañado de 8GB de RAM y 256GB de memoria interna. Por si fuera poco, su batería es de 5000 mAh y carga de 45W por cable. Esta configuración le da un alto rendimiento.
Es el Galaxy A36 5G. Foto: composición/www.techadvisor.com
Por si fuera poco, el Galaxy A36 5G llega con un juego de cámaras de alta definición: sensor de 50MP con OIS, gran angular de 8MP, macro de 5MP y selfie de 12MP. Los videos que graba este teléfono son en 4K a 30fps y fotografías de alta definición.
¿Qué precio tiene el Galaxy A36 5G? Actualmente podrás comprar este Samsung por 999 soles, lo que al tipo de cambio representan unos 250 dólares. Sin duda una de las mejores opciones del 2025.
