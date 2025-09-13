- Hoy:
Samsung S25 Edge vs. iPhone 17 Air: ¿cuál de estos teléfonos ULTRA DELGADOS vale la pena comprar?
Apple acaba de presentar su teléfono más delgado, el iPhone 17 Air. Sin embargo, este compite con el Galaxy S25 Edge de Samsung. Pero, ¿cuál es mejor? Conócelo en este versus.
Apple acaba de paralizar al mundo con la llegada de su nuevo teléfono premium ultra delgado, el iPhone 17 Air, un equipo con el procesador más potente, el Apple Bionic A19 Pro, y un cuerpo de titanio con un grosor de 5.5 mm. Sin duda un smartphone de gran calidad cuyo precio en Estados Unidos es de 999 dólares.
Por su parte, Samsung también tiene en su catálogo uno de los teléfonos más delgados del mercado, el Galaxy S25 Edge, un equipo con procesador Snapdragon 8 Elite, además de un grosor de 5.8 mm y un juego de cámaras dual de 200MP.
PUEDES VER: Este Huawei supera al iPhone 17 Pro Max con sus cámaras con calidad cinematográfica, 1TB de memoria y batería infinita
¿Estás pensando comprar uno de estos teléfonos ultra delgados? Pues bien, en esta nota de Libero.pe conocerás todos los detalles sobre estos smartphone premium con diseño ultra delgado. Aquí todos los detalles.
iPhone 17 Air vs. Samsung S25 Edge: versus de características
Para conocer cuál de estos iPhone 17 Air o Samsung S25 Edge conviene comprar en 2025, te vamos a dejar una comparación entre sus especificaciones tales como pantalla, grosor, cámaras, procesador, almacenamiento y precio. ¿Cuál te conviene más? Eso lo definirás luego de revisar este cuadro.
|Características
|iPhone 17 Air
|Galaxy S25 Edge
|Dimensiones
|156,2 x 74.7 x 5.6 mm
|158.2 x 75.6 x 5.8mm
|Peso
|165 gr
|163 gramos
|Pantalla y dimensiones
| OLED 6,7" Super Retina XDR
Brillo máximo 3.000 nits
True Tone, HDR
Protección Ceramic Shield 2
|6,7 pulgadas
Resolución Quad HD+
AMOLED LTPO
120 Hz
Gorilla Glass Armor 2
|Resolución y densidad
|2.736 x 1.260 px (460 ppp)
|3120 x 1440 pixeles
|Procesador
|Apple A19 Pro
|Snapdragon 8 ELITE by Galaxy
|Memoria RAM
|12 GB RAM
|12 GB
|Sistema operativo
|iOS 26
|One UI 7.0 - Android 15
|Almacenamiento interno
|256/512 GB/1 TB
|256GB/ 512 GB
|Cámaras
|Principal: 48 MP, 26 mm, f/1.6
Zoom 2x (reduciendo la imagen a 12MP) y zoom digital 10x
Selfie: 18 MP, f/1.9
|Principal: 200 MP, f/1.7, OIS
Gran Angular: 12 MP, f/2.2
Selfie: 12 megapixeles, apertura de ƒ/2.2
|Batería
|2900 mAh
Reproducción de vídeo: hasta 27 horas
Carga rápida hasta 30W: 50% de carga en 30 minutos
|3.900mAh
25W carga rápida
Carga inalámbrica 15W
|Precio
|Desde 999 dólares, 3481 soles
|Desde 1200 dólares, 4700 soles
|Otros detalles
| Face ID
Dynamic Island
Resistencia IP68, marco de titanio y
Llamadas de emergencias
Detección de accidentes
Botón de Control de Cámara
|5G (2xNano + eSIM)
WiFi 7
Bluetooth 5.4
GPS
NFC
UWB
USB tipo C
IP68
Samsung Dex
