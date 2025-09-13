Por qué comprar el S25 Ultra si este Samsung de gama media tiene cámaras 4K, procesador TOP, pantalla FullHD y cuesta menos

En enero de este 2025, Samsung presentó al mundo uno de sus teléfonos más potentes, el Galaxy S25 Ultra 5G, un equipo con cámara de 200MP, procesador Snapdragon 8 Elite y funciones de Inteligencia Artificial avanzadas.

Sin embargo, este teléfono resultó muy costoso, por lo que los usuarios buscan otras alternativas igual de potentes pero más baratas. En 2024, la firma coreana presentó uno de sus modelos más emblemáticos, el poderoso Galaxy A55 5G, un equipo con grandes prestaciones y 5 años de actualizaciones.

¿Qué características tiene el Galaxy A55 5G?

Si bien este 2025, Samsung presentó al mundo su nuevo Galaxy A56, este equipo no resultó generar un gran impacto, puesto que sus mejoras en comparación con el año anterior fueron mínimas. Es por ello que el Galaxy A55 5G se ha vuelto la mejor alternativa en la gama media.

Vamos a analizar a profundidad el Galaxy A55 5G, para que sepas si vale la pena comprarlo en 2025. En primer lugar debes saber que su pantalla es de tipo Super AMOLED con una diagonal de 6.6 pulgadas con resolución FullHD+, además de una tasa de refresco de 120Hz y un brillo máximo de 1000 nits.

Este es el Galaxy A55 5G de Samsung. Foto: composición/thinkview.vn

¿Qué tan potente es? Este Galaxy A55 5G tiene un procesador Exynos 1480, acompañado de 8GB de RAM y 256GB de memoria interna. Además, la batería es de 5000 mAh y carga de 25W.

Por si fuera poco, las cámaras del Galaxy A55 5G son bastante eficientes, ya que tiene sensor de 50MP con OIS, lente gran angular de 12MP, macro de 5MP y selfie de 32MP. El teléfono de Samsung te permite grabar en 4K a 30fps y tomar fotografías nítidas incluso en oscuridad.

¿Qué precio tiene el Galaxy A55 5G? Actualmente ha bajado demasiado este teléfono, ya que por solo 899 soles o 250 dólares podrás comprarlo totalmente nuevo.