¿Por qué comprar el iPhone 17 Pro Max si este Galaxy S25 Ultra tiene cámaras 8K, 1TB, pantalla 6.9'' y cuesta la mitad?

Luego de varios meses de paciente espera, finalmente Apple presentó de forma oficial su nuevo teléfono flag ship, el iPhone 17 Pro Max, un teléfono con triple cámara de 48MP, una pantalla de 6.9 pulgadas Promotion de 120HZ y un potente procesador el Aple Bionic A19 Pro, con 12GB de RAM y 2TB de memoria en su versión más potente.

La marca estadounidense anunció que este nuevo teléfono se podrá tener desde este viernes 19 de septiembre por un precio que va desde los 1200 dólares en su versión de 256GB. Sin embargo, existe una versión superior de 2TB y esta podría costar 1500 dólares, lo que al tipo de cambio serían unos 5220 soles.

Cabe señalar que el precio del iPhone 17 Pro Max será diferente en otros mercados y es por ello que se estima que al Perú llegará a un precio que va desde los 5500 hasta 6500 soles. Esto ha generado que los usuarios busquen alternativas igual de potentes pero más económicas, es así que el Galaxy S25 Ultra se ha convertido en la opción IDEAL puesto que ahora cuesta mucho menos y es uno de los Android más potentes del mercado de 2025.

¿Por qué el Galaxy S25 Ultra de Samsung es una alternativa ideal al nuevo iPhone 17 Pro Max? En esta nota de Libero.pe te vamos a revelar todas las especificaciones de este potente Android, el cual puedes comprar en septiembre de 2025 a un precio de 3500 soles, menos de 1000 dólares. ¿Vale la pena? Ahora lo sabrás.

Galaxy S25 Ultra: ficha técnica completa

El Galaxy S25 Ultra es un teléfono premium y es el equipo más avanzado que Samsung presentó en enero del 2025. Su pantalla es de tipo AMOLED con 120Hz de tasa de refresco y tiene una diagonal de 6.9 pulgadas, además de 120Hz de tasa de refresco y una protección Gorilla Glass Armor 2.

Los procesadores Snapdragon son algunos de los mejor valorados en el mundo y este Galaxy S25 Ultra tiene el SD 8 Elite, acompañado de 12GB de RAM y una memoria de 1TB en su versión más potente. Además, la batería es de 5000 mAh y tiene una carga de 45W por cable y 15W de forma inalámbrica.

Este es el precio actualizado del Galaxy S25 Ultra. Foto: captura.

Sin embargo, el mejor apartado del Galaxy S25 Ultra es el de las cámaras, ya que este juego de sensores te permiten grabar en 8K a 30fps y 4K a 120fps. En este caso tenemos un lente principal de 200MP con OIS, cámarra zoom 5X de 50MP, lente zoom 3X de 10MP, lente Gran angular de 50MP y selfie de 12MP. Las imágenes captadas con este teléfono son algunas de las mejores y no tienen nada que envidiar al iPhone 17 Pro Max.

¿Qué precio tiene el Galaxy S25 Ultra en septiembre del 2025? Si bien este teléfono llegó a costar más de 6000 soles en su lanzamiento, actualmente por 3500 lo podrás tener en tu poder. Es decir que por menos de 1000 dólares podrás conseguir este potente Android que actualmente ocupa el TOP 10 de los más potentes a nivel mundial.