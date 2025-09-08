Este nuevo Samsung es más barato que un iPhone 16 Pro y lo supera en todo: cámara con calidad 8K y procesador TOP

Este martes 9 de septiembre se lanza de forma oficial el iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro y iPhone 17 Pro Max. Si bien hay una gran expectativa por estos nuevos teléfonos de Apple, la marca coreana Samsung acaba de opacar la llegada de estos equipos con su nuevo teléfono de gama alta económico, el cual tiene una configuración impresionante.

En medio de una gran expectativa, Samsung presentó el nuevo Galaxy S25 FE, un teléfono de gama alta con características premium, pero con un precio mucho más bajo que el Galaxy S25 regular. ¿Qué tan buenas son sus especificaciones? Aquí todos los detalles.

¿Qué características tiene el nuevo Galaxy S25 FE?

Si bien el Galaxy S25 FE aún no llega al Perú de forma oficial, ya se conocen todas sus especificaciones. En primer lugar tenemos una pantalla Dynamic AMOLED de 6.7 pulgadas con una resolución de 2340 x 1080 pixeles y una tasa de refresco de 120Hz.

La potencia de este Galaxy S25 FE llega con el procesador Exynos 2400, 8GB de RAM, 512GB de memoria interna, además de una batería de 4900 mAh y carga de 45W por cable y 25W de forma inalámbrica.

Este es el Galaxy S25 FE de Samsung. Foto: Samsung.

Uno de los atributos más importantes del Galaxy S25 FE es el juego de cámaras que posee: lente de 50MP con OIS, lente telefoto de 8MP, ultra gran angular de 12MP y selfie de 12MP. Según la marca coreana, este equipo te permite grabar en 8K a 30fps y 4K a 120fps.

Si bien aún no se tiene el precio oficial del Galaxy S25 Fan Edition, en Europa costará 760 euros, lo que al tipo de cambio vigente son 3200 soles. ¿Lo comprarías?