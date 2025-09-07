5 teléfonos BARATOS de Samsung que sí valen la pena comprar en 2025

Samsung se ha convertido en una de las marcas más reconocidas a nivel mundial y no es para menos, ya que sus teléfonos no solo son algunos de los más potentes, sino también tienen cámaras con Inteligencia Artificial y además precios accesibles.

Si bien los equipos más populares son los de la familia S de gama tal y Z de la gama plegable, lo cierto es que Samsung tiene modelos de gran calidad y bajo precio, los cuales pertenecen a su línea A, es decir, la gama media.

¿Quieres renovar tu teléfono y tienes bajo presupuesto? No te preocupes, ya que hoy conocerás 5 modelos de Samsung que te van a sorprender por su alta eficiencia.

Samsung Galaxy A26 5G

Precio sugerido alrededor de $300

Pantalla AMOLED de 6.7" con 120 Hz, protección Gorilla Glass Victus Plus, y resistencia IP67

Promete 6 años de actualizaciones de software y seguridad.

Samsung Galaxy A36 5G

Precio estimado: $400.

Pantalla AMOLED 6.7" a 120 Hz, batería de 5,000 mAh con carga rápida 45 W, resistencia al agua, diseño refinado.

Recibe también 6 años de soporte de software.

Ideal si buscas más potencia y durabilidad en una gama asequible.

Samsung Galaxy A56 5G

Gama media por aproximadamente £499 (~$600).

Pantalla de 6.7", triple cámara (50 MP principal + 12 MP ultra wide + 5 MP macro), mejoras visuales y herramientas AI como borrado de objetos.

También goza de 6 generaciones de actualizaciones.

Valorado por ofrecer aspecto premium y funcionalidades avanzadas a precio moderado.

Samsung Galaxy A25 5G

Precio: alrededor de $300.

Pantalla OLED, cámara triple, batería de 5,000 mAh, y ranura micro-SD para expandir almacenamiento.

Recibe mejoras por sobre el A15 y sigue siendo muy competitivo.

Ideal para quienes quieren buen despliegue y autonomía por poco dinero.

Samsung Galaxy A16 5G