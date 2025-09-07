- Hoy:
5 teléfonos BARATOS de Samsung que sí valen la pena comprar en 2025
No son los teléfonos más potentes de Samsung, pero sí son excelentes alternativas por su bajo precio. Conoce las 5 mejores alternativas en la gama media.
Samsung se ha convertido en una de las marcas más reconocidas a nivel mundial y no es para menos, ya que sus teléfonos no solo son algunos de los más potentes, sino también tienen cámaras con Inteligencia Artificial y además precios accesibles.
Si bien los equipos más populares son los de la familia S de gama tal y Z de la gama plegable, lo cierto es que Samsung tiene modelos de gran calidad y bajo precio, los cuales pertenecen a su línea A, es decir, la gama media.
¿Quieres renovar tu teléfono y tienes bajo presupuesto? No te preocupes, ya que hoy conocerás 5 modelos de Samsung que te van a sorprender por su alta eficiencia.
Samsung Galaxy A26 5G
- Precio sugerido alrededor de $300
- Pantalla AMOLED de 6.7" con 120 Hz, protección Gorilla Glass Victus Plus, y resistencia IP67
- Promete 6 años de actualizaciones de software y seguridad.
Samsung Galaxy A36 5G
- Precio estimado: $400.
- Pantalla AMOLED 6.7" a 120 Hz, batería de 5,000 mAh con carga rápida 45 W, resistencia al agua, diseño refinado.
- Recibe también 6 años de soporte de software.
- Ideal si buscas más potencia y durabilidad en una gama asequible.
Samsung Galaxy A56 5G
- Gama media por aproximadamente £499 (~$600).
- Pantalla de 6.7", triple cámara (50 MP principal + 12 MP ultra wide + 5 MP macro), mejoras visuales y herramientas AI como borrado de objetos.
- También goza de 6 generaciones de actualizaciones.
- Valorado por ofrecer aspecto premium y funcionalidades avanzadas a precio moderado.
Samsung Galaxy A25 5G
- Precio: alrededor de $300.
- Pantalla OLED, cámara triple, batería de 5,000 mAh, y ranura micro-SD para expandir almacenamiento.
- Recibe mejoras por sobre el A15 y sigue siendo muy competitivo.
- Ideal para quienes quieren buen despliegue y autonomía por poco dinero.
Samsung Galaxy A16 5G
- Muy asequible, alrededor de $199–$200.
- Pantalla AMOLED de 6.7" a 90 Hz, batería de 5,000 mAh, cámara de 50 MP, almacenamiento ampliable y hasta 4 años de actualizaciones de seguridad.
