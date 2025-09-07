0
EN DIRECTO
España vs. Turquía EN VIVO por las Eliminatorias UEFA 2026

5 teléfonos BARATOS de Samsung que sí valen la pena comprar en 2025

No son los teléfonos más potentes de Samsung, pero sí son excelentes alternativas por su bajo precio. Conoce las 5 mejores alternativas en la gama media.

Daniel Robles
Conoce los 5 modelos de Samsung que tienen gran calidad y bajo precio para este 2025.
Conoce los 5 modelos de Samsung que tienen gran calidad y bajo precio para este 2025. | Foto: composición/www.digitaltrends.com
COMPARTIR

Samsung se ha convertido en una de las marcas más reconocidas a nivel mundial y no es para menos, ya que sus teléfonos no solo son algunos de los más potentes, sino también tienen cámaras con Inteligencia Artificial y además precios accesibles.

Si bien los equipos más populares son los de la familia S de gama tal y Z de la gama plegable, lo cierto es que Samsung tiene modelos de gran calidad y bajo precio, los cuales pertenecen a su línea A, es decir, la gama media.

El Motorola Edge 30 Ultra se ha convertido en uno de los teléfonos de gama media más potentes y cuesta mucho menos que un iPhone 16.

PUEDES VER: ¿Por qué gastar tanto dinero en un iPhone 16, si este Motorola es igual de potente, tiene cámara 200MP y cuesta menos?

¿Quieres renovar tu teléfono y tienes bajo presupuesto? No te preocupes, ya que hoy conocerás 5 modelos de Samsung que te van a sorprender por su alta eficiencia.

Samsung Galaxy A26 5G

  • Precio sugerido alrededor de $300
  • Pantalla AMOLED de 6.7" con 120 Hz, protección Gorilla Glass Victus Plus, y resistencia IP67
  • Promete 6 años de actualizaciones de software y seguridad.

Samsung Galaxy A36 5G

  • Precio estimado: $400.
  • Pantalla AMOLED 6.7" a 120 Hz, batería de 5,000 mAh con carga rápida 45 W, resistencia al agua, diseño refinado.
  • Recibe también 6 años de soporte de software.
  • Ideal si buscas más potencia y durabilidad en una gama asequible.

Samsung Galaxy A56 5G

  • Gama media por aproximadamente £499 (~$600).
  • Pantalla de 6.7", triple cámara (50 MP principal + 12 MP ultra wide + 5 MP macro), mejoras visuales y herramientas AI como borrado de objetos.
  • También goza de 6 generaciones de actualizaciones.
  • Valorado por ofrecer aspecto premium y funcionalidades avanzadas a precio moderado.

Samsung Galaxy A25 5G

  • Precio: alrededor de $300.
  • Pantalla OLED, cámara triple, batería de 5,000 mAh, y ranura micro-SD para expandir almacenamiento.
  • Recibe mejoras por sobre el A15 y sigue siendo muy competitivo.
  • Ideal para quienes quieren buen despliegue y autonomía por poco dinero.

Samsung Galaxy A16 5G

  • Muy asequible, alrededor de $199–$200.
  • Pantalla AMOLED de 6.7" a 90 Hz, batería de 5,000 mAh, cámara de 50 MP, almacenamiento ampliable y hasta 4 años de actualizaciones de seguridad.
Daniel Robles
AUTOR: Daniel Robles

Redactor web en la sección Ocio y Tecnología de Diario Líbero. Licenciado en periodismo de la UNMSM. 10 años de experiencia en creación de contenidos digitales. Especialista en tecnología y YouTuber.

Lo más visto

  1. Buen precio, batería duradera y cámara HD: este Motorola graba en 4K, 512GB de almacenamiento y tiene 16 GB de RAM

  2. 5 teléfonos BARATOS de Samsung que sí valen la pena comprar en 2025

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

EUROKARTS

EUROKART: Sesión en Circuito Explanada Olguín Jockey Plaza. Válido de Lunes a Sábado

PRECIO

S/ 24.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Tecnología

Estados Unidos

Fútbol Peruano