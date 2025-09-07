¿Por qué gastar tanto dinero en un iPhone 16, si este Motorola es igual de potente, tiene cámara 200MP y cuesta menos?

Los iPhone son considerados como algunos de los teléfonos más potente y por ello son muy cotizados en el mundo tecnológico. Este martes 9 de septiembre, Apple presentará el iPhone 17 y es por ello que muchos usuarios están a la expectativa para saber qué tantos cambios se darán con la generación anterior.

Si eres de las personas que está buscando información para comprar un nuevo teléfono y no sabe cuál elegir, ya que actualmente existen miles de opciones, no te preocupes, puesto que hoy conocerás un teléfono con la potencia de un iPhone 16, pero el precio mucho más accesible.

Y es que en el 2022, Motorola presentó al mundo uno de sus mejores modelos, el cual pese al paso del tiempo sigue vigente y se ha vuelto el gama alta más barato, este es el Motorola Edge 30 Ultra, un equipo con pantalla de gran fluidez, procesador GAMER, cámaras de 200MP y una batería que carga en 8 minutos. ¿Quieres saber más detalles de este potente Android? Aquí todos los detalles.

Motorola Edge 30 Ultra: ficha técnica completa

Para empezar este análisis, debes saber que el Motorola Edge 30 Ultra tiene una pantalla OLED de 6.7 pulgadas con una tasa de refresco de 144Hz, una de las más elevadas hasta este 2025. Sin embargo, esto no es todo ya que este panel llega con compatibilidad con HDR10+ y un brillo de 2000 nits.

Por el lado de la potencia, este Motorola Edge 30 Ultra tiene un Snapdragon 8+ Gen 1, acompañado de 12GB de RAM, 512GB de memoria interna y una batería de 4610 mAh con carga e 125W por cable y 50W de forma inalámbrica.

Este es el Motorola Edge 30 Ultra. Foto: Xataka

¿Qué tan buenas son las cámaras? En este caso tenemos un sensor de 200MP con OIS, lente gran angular/macro de 50MP, lente telefoto de 12MP y selfie de 60MP. No solo te permite grabar en 4K sino que tiene una calidad de fotos impresionante. Nada que envidiar al iPhone 16.

Finalmente, ¿qué precio tiene el Motorola Edge 30 Ultra en 2025? Actualmente puedes conseguir este Motorola por 2322 soles, lo que al tipo de cambio representan unos 659 dólares.