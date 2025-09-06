- Hoy:
Es el teléfono más barato de Motorola, pero califica como PRO: pantalla FHD+, 5200 mAh y 5 años de actualización
No necesitas pagar tanto dinero para comprar un smartphone con amplia batería, pantalla de alta definición y gran almacenamiento. Lo mejor es que cuesta menos de 150 dólares.
Motorola presentó este 2025, uno de sus mejores teléfonos de gama alta, el Moto Edge 60 Pro, el cual no solo tiene un procesador de alta calidad, sino también cámaras 4K y una batería con carga ultra rápida.
Sin embargo, así como es potente, este modelo también es algo costoso, por lo que los usuarios están buscando un equipo mucho más modelos, pero que tenga diseño premium y alta calidad, este es el nuevo Motorola G15, el cual tiene una configuración bastaste elevada y no supera los 200 dólares.
PUEDES VER: iPhone 17 Pro Max: filtran precio y los seis colores que tendrá el teléfono de Apple que renueva diseño y graba en 8K
Motorola G15: ficha técnica completa y precio oficial
¿Qué es lo primero que buscas en un smartphone? Si te importa la pantalla, debes saber que el Motorola G15 5G tiene un panel LCD de 6.72 pulgadas con una resolución FullHD+ con 2400 x 1080 pixeles, además de una protección Gorilla Glass 3.
Si te gustan los videojuegos, debes saber que este Motorola de gama de entrada llega con procesador Mediatek Helio G81 Extreme, además de 8GB de RAM, 256GB de memoria y batería de 5200 mAh con carga de 20W.Este es el Motorola G15. Foto: Topes de gama
¿Te gustan las fotografías? En ese caso estás de suerte, puesto que el Motorola G15 llega con lente de 50MP, lente gran angular de 5MP y selfie de 8MP. No solo podrás grabar videos en 1080 pixeles a 60fps y tomar fotografías en alta calidad.
Sin duda el Motorola G15 es una de las mejores opciones en la gama de entrada y su precio es bastante austero, ya que por solo 500 soles podrá ser tuyo, esto al tipo de cambio representa unos 150 dólares.
