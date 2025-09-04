Este Motorola tiene diseño TOP, 6000 mAh de batería y cámaras 4K con Inteligencia Artificial: supera al iPhone 16

Este 9 de septiembre se lanzarán de forma oficial los nuevos iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max, cuatro de los teléfonos de gama alta más potentes de Apple. Sin embargo, se estima que estos equipos costarán más de 900 dólares en su versión más básica, por lo que los usuarios están buscando opciones igual de potentes pero más económicas.

Por si no lo sabes, Motorola acaba de presentar al mundo su nuevo Moto Edge 60 Pro, un teléfono de gama alta con diseño delgado, resistencia al agua, cámaras 4K, procesador GAMER y un amplio almacenamiento. Lo mejor de todo es que su precio es muy bajo si lo comparas con equipos como el iPhone 16 o Galaxy S25.

¿Qué características tiene el Motorola Edge 60 Pro?

Este Motorola Edge 60 Pro tiene una configuración impresionante. En primer lugar su pantalla es de tipo pOLED, gran calidad y ultra delgada, además de una diagonal de 6.67 pulgadas con una resolución Super HD, además de 120Hz de tasa de refresco, 4500 nits de brillo y compatibilidad con HDR10+.

Si hablamos de potencia, debes saber que el Motorola Edge 60 Pro tiene un procesador MediaTek Dimensity 8350 Extreme, la cual se podría comparar con un Snapdragon 7+ Gen 3. Además, el teléfono llega con 12GB de RAM, 512GB de memoria y una baterí de 6000 mAh y carga de 80W por cable y 15W de forma inalámbrica.

Este es el Motorola Edge 60 Pro. Foto: composición/www.smartprix.com

Por si fuera poco, este Motorola de gama media llega con un juego de cámaras de alta calidad: 50MP con OIS, 50MP ultra gran angular, 10MP Telefoto y selfie de 50MP. No solo graba en 4K, sino también te permite tomar fotografías en alta resolución.

Sin lugar a dudas el Motorola Edge 60 Pro es uno de los mejores teléfonos de la gama alta y lo mejor es que solo cuesta 2100 soles, lo que al tipo de cambio representan unos 600 dólares en el mercado internacional.