Este Motorola bueno, bonito y barato supera en todo al Galaxy A56 y cuesta mucho menos

Usualmente, cuando hablamos de teléfonos de gran capacidad pensamos en Samsung; sin embargo, esto ya es cosa del pasado, puesto que los celulares de Motorola están robando todas las miradas, ya que no solo tienen potencia, poseen diseño de cuero vegano, extrema delgadez y además cuestan menos.

En 2024, Motorola presentó uno de sus mejores teléfonos, el cual no solo tiene una cubierta de cuero vegano, sino también resistencia al agua y una configuración impresionante. Este es el Motorola Edge 40 Neo, un gama media como ninguno. ¿Quieres conocer más detalles? Aquí te lo contamos todo.

Motorola Edge 40 Neo: ficha técnica detallada

Uno de los apartados más importantes de un smartphone es la pantalla y este Motorola Edge 40 Neo llega con un panel AMOLED curvo de 6.55 pulgadas con una resolución FullHD+ de 2400 x 1800 pixeles, además de una tasa de refresco de 144Hz y un brillo máximo de 1300 nits.

La potencia para juegos y aplicaciones están totalmente cubiertas en este Motorola, puesto que llega con un chip MediaTek Dimensity 7030, acompañado de 12GB de RAM y 256GB de memoria interna. Sin embargo, también este Motorola Edge 40 Neo llega con 5000 mAh yy carga de 68W por cable.

Este es el Motorola Edge 40 Neo. Foto: Daniel Robles/LB

Por si fuera poco, el Motorola Edge 40 Neo llega con cámaras de alta calidad: sensor de 50MP con OIS, lente gran angular de 13MP y selfie de 13MP. Los videos y fotos son regulares, pero te servirán para tus redes sociales.

Finalmente, el precio de este teléfono de Motorola es de 1399 soles, lo que al tipo de cambio vigente representan unos 395 dólares. Sin duda una opción potente y barata para este 2025.