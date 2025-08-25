Motorola G85 vs Samsung A35: cuál de estos teléfonos de gama media tiene mejor procesador, mejor batería y es más barato

0
Tanto Motorola como Samsung tienen dos de los mejores smartphones de gama media. Sin embargo, solo uno de ellos es la mejor apuesta para este 2025.

Daniel Robles
El Motorola G85 5G y Samsung Galaxy A35 son teléfonos de gama media, pero uno de ellos es la mejor alternativa para este 2025.
El Motorola G85 5G y Samsung Galaxy A35 son teléfonos de gama media, pero uno de ellos es la mejor alternativa para este 2025.
Motorola es el nuevo 'Rey de la gama media', puesto que tiene algunos de los teléfonos mejor configurados y además sus precios son bastante accesibles. El nuevo Motorola G85 no solo tiene procesador GAMER, su diseño ultra delgado enamora y además tiene 12GB de RAM y 256GB de memoria. Ideal para usuarios que no quieren pagar tanto y tener mucho.

Por su parte, Samsung tiene en su catálogo de smartphones uno de los gama media más completos, el cual si bien fue lanzado en 2024, sigue vigente como la mejor compra. Este es el Galaxy A35 5G, un teléfono diseñado con pantalla AMOLED, 8GB de RAM, 256GB de memoria, triple cámara de 50MP y funciones con IA.

Pero, ¿cuál de estos dos teléfonos de gama media me conviene comprar en 2025? ¿Cuál tiene la mejor cámara o el mejor procesador o incluso cuál cuesta menos? Todas estas respuestas podrás contestarlas con la información que te vamos a compartir en esta nota de Libero.pe.

Motorola G85 vs Samsung A35: versus de ficha técnica

Pantalla, batería, cámaras, procesador, memoria interna, software y precio, son algunas de las características que debes tener en cuenta antes de comprar un smartphone. ¿Por qué? Puesto que necesitas saber cuál te conviene más, para de esta forma no arrepentirte luego de adquirirlo. Hoy tenemos un versus de especificaciones entre el Motorola G85 y Samsung A35. ¿Cuál es mejor? Aquí lo sabrás.

CARACTERÍSTICAMotorola G85Samsung Galaxy A35 5G
PANTALLA pOLED de 6,7 pulgadas
Resolución Full HD+
Tasa de refresco de 120 Hz
Brillo máximo de 1.600 nits
Gorilla Glass 5 		AMOLED 6,6"
Full HD+
120 Hz
PROCESADOR Snapdragon 6s Gen 3Exynos 1380
RAM12 GB de memoria RAM8 GB de memoria RAM
ALMACENAMIENTO256 GB   de almacenamiento128 GB y 256 GB de almacenamiento
CÁMARA SELFIE32MP (f/2.45) 13 MP f/2.2
CÁMARA PRINCIPALPrincipal: 50 MP, OIS
Ultra gran angular: 8 MP 		Triple cámara trasera: 50 MP (principal, f/1.8, OIS) + 8 MP (ultra gran angular, f/2.2) + 5 MP (macro, f/2.4)
BATERÍA5.000 mAh con carga rápida de 30W5.000 mAh con carga de 25 Watts
SOFTWARE4 años de actualizaciones con Android 154 años de actualizaciones de Android y 5 años de actualizaciones de seguridad
PRECIOS/1049S/1270
Daniel Robles
AUTOR: Daniel Robles

Redactor web en la sección Ocio y Tecnología de Diario Líbero. Licenciado en periodismo de la UNMSM. 10 años de experiencia en creación de contenidos digitales. Especialista en tecnología y YouTuber.

