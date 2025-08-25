Motorola G85 vs Samsung A35: cuál de estos teléfonos de gama media tiene mejor procesador, mejor batería y es más barato

Motorola es el nuevo 'Rey de la gama media', puesto que tiene algunos de los teléfonos mejor configurados y además sus precios son bastante accesibles. El nuevo Motorola G85 no solo tiene procesador GAMER, su diseño ultra delgado enamora y además tiene 12GB de RAM y 256GB de memoria. Ideal para usuarios que no quieren pagar tanto y tener mucho.

Por su parte, Samsung tiene en su catálogo de smartphones uno de los gama media más completos, el cual si bien fue lanzado en 2024, sigue vigente como la mejor compra. Este es el Galaxy A35 5G, un teléfono diseñado con pantalla AMOLED, 8GB de RAM, 256GB de memoria, triple cámara de 50MP y funciones con IA.

Pero, ¿cuál de estos dos teléfonos de gama media me conviene comprar en 2025? ¿Cuál tiene la mejor cámara o el mejor procesador o incluso cuál cuesta menos? Todas estas respuestas podrás contestarlas con la información que te vamos a compartir en esta nota de Libero.pe.

Motorola G85 vs Samsung A35: versus de ficha técnica

Pantalla, batería, cámaras, procesador, memoria interna, software y precio, son algunas de las características que debes tener en cuenta antes de comprar un smartphone. ¿Por qué? Puesto que necesitas saber cuál te conviene más, para de esta forma no arrepentirte luego de adquirirlo. Hoy tenemos un versus de especificaciones entre el Motorola G85 y Samsung A35. ¿Cuál es mejor? Aquí lo sabrás.