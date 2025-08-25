Este teléfono de Samsung es uno de los gama media más potentes y su precio se ha desplomado al mínimo

En enero de este 2025, Samsung presentó el Galaxy S25 Ultra, uno de los teléfonos más avanzados que hasta ahora ha diseñado la firma coreana. Sin embargo, esto no es todo, ya que también este 2025 se anunció el aterrizaje del nuevo y renovado Galaxy A56 5G, el cual pertenece a la gama media.

Y es que Samsung no solo diseñado teléfonos premium, sino también posee una línea mucho más modesta, pero con características de alto rendimiento. Este es el caso del Galaxy A56 5G, un equipo sumamente avanzado que tiene Inteligencia Artificial, cámaras de alta resolución y una de las mejores pantallas de un Android.

Si quieres renovar tu teléfono y comprar un Galaxy A56 5G, este es el momento perfecto, puesto que el precio de este teléfono de Samsung ha caído al mínimo histórico, a tal punto que ahora lo puedes comprar por menos de 250 dólares. ¿Qué características tiene? Aquí los detalles.

Galaxy A56 5G: ficha técnica y precio actualizado

Antes de que nada debes saber que el Galaxy A56 5G pertenece a la gama media, pero pese a ello tiene una configuración impresionante. Por ejemplo, para empezar debes saber que este teléfono de Samsung tiene una pantalla Super AMOLED de 6.7 pulgadas con 120Hz de tasa de refresco, unos 1200 nits de brillo y una protección Gorilla Glass Victus+.

Si hablamos de potencia, debes saber que el Galaxy A56 5G tiene un procesador Exynos 1580, acompañado de 8GB de rAM y 256GB de memoria interna, acompañado también de 5000 mAh con carga rápida de 45W. No es el más potente, pero te va a rendir bien con juegos intermedios.

Colores del Galaxy A56 5G de Samsung. Foto: composición/www.gsmmaniak.pl

¿Qué tan buenas son las cámaras del Galaxy A56 5G? En ete caso, este teléfono de Samsung sobresale demasiado, puesto que tiene un sensor de 50MP con OIS, lente gran angular de 12MP, lente macro de 5MP y selfie de 12MP. Solo podrás grabar en 4K a 30fps, pero las fotografías son alta calidad.

¿Qué precio tiene el Galaxy A56 5G? Si bien en su lanzamiento costaba 1900 soles, actualmente, a solo meses de su llegada, el precio de este Samsung alcanza 1090 soles, lo que representa una caída de precio impresionante. ¿Qué te parece?