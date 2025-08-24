Este Galaxy 22 ULTRA tiene 3 años de haber sido lanzado y su precio es igual al de un gama media de 2025: ¿Vale la pena?

Hace solo algunas semanas, Samsung presentó su nueva línea de teléfonos plegables, el Galaxy Z Flip7 y Galaxy Z Fold7, dos celulares con pantalla flexible, procesador avanzado y funciones con Inteligencia Artificial. Sin embargo, estos equipos han resultado ser bastante costosos, incluso mucho más que el Galaxy S25 Ultra que fue presentado en enero de este 2025.

Esto ha obligado a los usuarios a buscar opciones igual de potentes, pero más económicas y es por ello que el Galaxy 22 ULTRA se ha vuelto la mejor propuesta, ya que si bien fue lanzado en 2022, es decir hace 3 años, su potencia es innegable y además ahora su precio no supera al de un gama media de este 2025.

¿Qué características tiene el Galaxy 22 ULTRA? En esta nota de Libero.pe conocerás todos los detalles sobre este smartphone premium de Samsung.

Galaxy 22 ULTRA: ficha técnica y precio actualizado en 2025

Antes de iniciar con este análisis, debes saber que el Galaxy 22 ULTRA 5G es un teléfono premium que fue lanzado en 2022, es decir que tiene todavía 3 años de actualizaciones vigentes. Sin embargo, pese al paso del tiempo sigue vigente como una excelente opción.

Para empezar, su pantalla de tipo AMOLED tiene 6.8 pulgadas de diagonal, con resolución QHD+, además de 120Hz de tasa de refresco y un brillo máximo de 1750 nits, con protección Gorilla Glass Victus.

Este es el Galaxy 22 ULTRA. Foto: composición/www.xataka.com

Si te preocupa la potencia, no lo hagas, ya que este teléfono de Samsung llega con dos opciones de procesador: Snapdragon 8 Gen 1 o Exynos 2200. En ambos casos llega con 12GB de RAM y 1 Terabyte de memoria interna. Además, su batería es de 5000 mAh y carga de 45W por cable y 15W de forma inalámbrica.

Y si hablamos de cámaras profesionales, el Galaxy 22 ULTRA llega con cámara de 108MP con OIS, lente gran angular de 12MP, lente Zoom 3X de 10MP, lente Zoom 10X de 10MP y selfie de 40MP. Sin duda una de las mejores configuraciones que puedes tener en un Android.

¿Qué precio tiene actualmente el Galaxy 22 ULTRA? Por solo 1679 soles, unos 478 dólares, podrás tener este potente Android en tus manos. Sin duda un precio mucho más bajo, incluso que el mismísimo Galaxy A56 de la misma marca.