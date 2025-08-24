0
Olvídate del Galaxy A56 | Este Motorola lo supera con sus 512GB, 5200 mAh, triple cámara 50MP y precio insignificante

Este Motorola de gama media se ha convertido en el mejor lanzamiento del 2025. Su diseño con resistencia al agua y su potencia gamer te sorprenderán.

Daniel Robles
El Motorola Edge 60 5G es uno de los teléfonos de gama media más potentes y cuesta poco.
El Motorola Edge 60 5G es uno de los teléfonos de gama media más potentes y cuesta poco. | Foto: composición/Daniel Robles
Desde hace algunos años, Motorola ha demostrado dominar la gama media con sus nuevos celulares, los cuales no solo tienen acabado premium, sino también una gran potencia gracias a sus procesadores avanzados y cámaras profesionales.

Este 2025, la firma con capitales chinos presentó su nueva familia Motorola Edge 60 y precisamente este modelo en particular se ha convertido en el teléfono más buscado, puesto que combina materiales premium, gran capacidad y precio reducido. ¿Vale la pena comprar el Moto Edge 60 5G? Aquí resolveremos tus dudas con este análisis de este celular de gama media.

Conoce las diferencias y similitudes entre el Galaxy A56 de Samsung y Honor 400.

PUEDES VER: Galaxy A56 vs. Honor 400 | Cuál tiene mejor cámara, mejor procesador y mejor precio en 2025

Motorola Edge 60: ficha técnica detallada

Efectivamente, el Motorola Edge 60 es un smartphone de gama media, pero eso no significa que tenga características TOP. Para empezar tiene una gran delgadez, solo 7.9 mm de grosor, gracias a su pantalla pOLED de 6.67 pulgadas cn resolución SuperHD, 120Hz de tasa de refresco y un brillo máximo de 4500 nits de brillo.

Si te gustan los videojuegos o aplicaciones para editar videos, este Motorola Edge 60 tiene un MediaTek Dimensity 7300, acompañado de 12GB de RAM, 512GB de memoria interna y 5200 mAh de batería con carga de 68W.

Este es el Motorola Edge 60. Foto: Motorola

Pese a que Motorola no lo ofrece como un teléfono con cámaras profesionales, este Motorola Edge 60 lo hace bastante bien, gracias a sus sensores principales: lente de 50MP Sony Lytia 700C, lente gran angular de 50MP, lente Telefoto de 10MP y selfie de 50MP. Videos en 4K totalmente asegurados.

Para finalizar, ¿qué precio tiene el Motorola Edge 60? En algunas tiendas están vendiendo este teléfono en 1449 soles, lo que al tipo de cambio representan unos 400 dólares.

Daniel Robles
AUTOR: Daniel Robles

Redactor web en la sección Ocio y Tecnología de Diario Líbero. Licenciado en periodismo de la UNMSM. 10 años de experiencia en creación de contenidos digitales. Especialista en tecnología y YouTuber.

