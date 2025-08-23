- Hoy:
Olvídate del iPhone 16e | Este Motorola de cuero tiene pantalla con 144Hz, 12GB de RAM, cámaras 4K y cuesta 150 dólares
Si buscas un teléfono potente y barato, este Motorola es ideal para ti, ya que cuesta poco y tiene grandes prestaciones. Sigue actualizándose y además soporta agua.
Los teléfonos de Motorola se han convertido en los celulares más buscados del mercado global, puesto que estos modernos equipos no solo sobresalen en calidad, sino que tienen un precio mucho más bajo que un Samsung o incluso un Xiaomi.
Si bien este 2025, Motorola presentó uno de sus teléfonos más potentes, lo cierto es que tiene en su catálogo uno de los modelos más emblemáticos, el cual no solo tiene cubierta de cuero vegano, sino también gran potencia y precio bajo, este es el Motorola Edge 40 Neo.
PUEDES VER: Olvídate del Galaxy S25 | Este Motorola es delgado, tiene procesador Snapdragon, 512GB, 5000 mAh y carga en 20 minutos
¿Qué características tiene el Motorola Edge 40 Neo que lo hace único en su categoría? Pues bien, este Motorola llega con una pantalla AMOLED de 6.55 pulgadas con una resolución FullHD+, además de 144Hz de tasa de refresco, 1300 nits de brillo y una compatibilidad con HDR10+.
Si hablamos de potencia, debes saber que el Motorola Edge 40 Neo llega con un procesador Mediatek Dimensity 7030, acompañado de 12GB de RAM, 256GB de memoria interna y una bateria de 5000 mAh con carga de 68W por cable.Este es el Motorola Edge 40 Neo. Foto: composición/andro4all.com
Sin embargo, si bien este Motorola no es teléfono pensado para fotografías, este equipo llega con un sensor de 50MP, gran angular de 13MP y selfie de 13MP. No solo graba en 4K, sino que también permite tomar fotografías de altísima calidad.
Actualmente, podrás comprar el Motorola Edge 40 Neo por 500 soles, lo que al tipo de cambio 142 dólares. Sin duda un precio increíble para este dispositivo de alta calidad.
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90
CIRCO ATLANTIKA
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel
PRECIOS/ 39.00
CIRCO DE LAS ESTRELLAS
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel
PRECIOS/ 17.90
CIRCO MONTECARLO
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria
PRECIOS/ 29.90