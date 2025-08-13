Este Motorola es uno de los mejores en el 2025 y cuesta menos que el Samsung A56: 512GB de memoria y triple cámara HD

Teniendo en cuenta la gran cantidad de dispositivos móviles que se han lanzado en los últimos meses, Motorola tiene un arduo trabajo para superarse a sí misma como marca. En pleno 2025, los expertos consideran al Motorola Edge 50 Neo como un competidor ideal, incluso para el Samsung A56 que se lanzó a principios de este año.

Características del Motorola Edge 50 Neo

Aunque es evidente que también tiene factores a mejorar, el Motorola Edge 50 Neo demuestra ser uno de los smartphones con mejor calidad y rendimiento que se encontrará en el 2025. Ni el lanzamiento de nuevos dispositivos móviles ha hecho que pierda puestos como el teléfono más equilibrado dentro de la gama media.

Por pequeños detalles, el Moto Edge 50 Neo demuestra ser superior al Samsung A56. Por ejemplo, se denota que tiene mejor calidad en cuanto a los píxeles de la cámara principal y la frontal. Además, si quieres más capacidad de almacenamiento, el modelo de Motorola tiene hasta 512GB, mientras que el de Samsung solamente se limita en 256GB.

Además de ser una de las mejores compras dentro de la gama media, también es liviano con un peso de solamente 171 gramos. Este dispositivo móvil ofrece una pantalla de 6.36 pulgadas con una resolución SuperHD que sirve para ver películas y series en alta calidad en cualquier momento del día. Las imágenes no se distorsionarán ni serán difíciles de ver ni siquiera en lugares con mucha iluminación gracias a sus 3000 nits de brillo máximo. Por si fuera poco, también cuenta con protección Gorilla Glass 3.

Teléfono de gama media de Motorola. | Foto: Captura

Rendimiento y almacenamiento del Moto Edge 50 Neo

El rendimiento del celular Motorola Edge 50 Neo es alto debido al procesador MediaTek Dimensity 7300 y la memoria RAM de 12 GB. Esto hace que el teléfono fluya de una manera más natural, mientras que su almacenamiento es de 512GB, uno de los más grandes en modelos de gama media.

La carga rápida no será un problema ya que es posible recargar el teléfono con hasta 68W y la batería tiene una capacidad de 4310 mAh. En pocos minutos se podrá disponer del celular y garantiza el uso de más de un día.

En cuanto a la cámara, la principal es de 50 MP y es un lente Sony Lytia de 700C, el ultra gran angular y macro es de 13 MP, mientras que la cámara frontal es de 50 MP, para capturar toda la esencia de una imagen que perdurará durante años.