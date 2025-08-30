- Hoy:
No te endeudes por un Galaxy S25 Ultra | Este Motorola tiene diseño premium, potencia gamer, carga en 20 minutos y es más barato
Si buscas un teléfono delgado, con gran capacidad y rendimiento, entonces el Motorola Edge 50 5G es ideal para ti. Está diseñado para usuarios exigentes y fanáticos de las fotografías.
Los smartphones se han convertido en los aparatos electrónicos más utilizados del mundo. A finales de 2024 y principios de 2025, existen alrededor de 7.210 millones de smartphones en el mundo, lo que representa el 90% de la población mundial.
Este crecimiento exponencial seguirá al alza, puesto que marcas como Samsung, Xiaomi, Honor, Oppo, Motorola, entre otras, siguen lanzando diferentes modelos, cada uno mejor que el anterior.
PUEDES VER: Este Oppo con Inteligencia Artificial supera al Galaxy A56 con sus cámaras 4K, batería 6000 mAh y resistencia IP69
Si bien actualmente existen modelos emblemáticos como el Galaxy S25 Ultra de Samsung, este resulta ser muy costoso y poco práctico de utilizar. Es por ello que el Motorola Edge 50 5G se ha vuelto la alternativa ideal, puesto que tiene las 3B que tanto buscas: bueno, bonito y barato. ¿No lo crees? Aquí todas las especificaciones.
Motorola Edge 50 5G: ficha técnica detallada a fondo
Lo primero que un usuario busca en un smartphone, es la pantalla y en este aspecto, el Motorola Edge 50 5G cumple bastante bien. El panel de este Android es de tipo OLED con una diagonal de 6.7 pulgadas, una resolución 1.5K, además de 120Hz de tasa de refresco y un brillo máximo de 1600 nits.
Si eres fanático de los juegos o la edición de videos en Apps como CapCut o Edits, entonces estás de suerte puesto que este Motorola llega con Snapdragon 7 Gen 1, 12GB de RAM, 512GB de memoria, además de 5000 mAh de batería y 68W de carga por cable y 15W de forma inalámbrica.Este es el Motorola Edge 50 5G. Foto: Motorola
Las cámaras del Motorola Edge 50 5G son bastante geniales: tenemos un sensor de 50MP con OIS, lente ultra gran angular de 13MP, lente Teleobjetivo de 10MP y selfie de 32MP. No solo podrás grabar videos en 4K, sino que podrás tomar instantáneas con la misma calidad que un Galaxy o iPhone.
¿Qué precio tiene el Motorola Edge 50 5G en 2025? Por solo 1399 soles, es decir 395 dólares, podrás comprar este potente Android que tiene diseño premium y gran capacidad. ¿Qué te parece?
