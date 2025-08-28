Este Oppo con Inteligencia Artificial supera al Galaxy A56 con sus cámaras 4K, batería 6000 mAh y resistencia IP69

Los teléfonos de Oppo se han convertido en los nuevos gama media más buscados, puesto que estos smartphones no solo sobresalen por su gran calidad, sino también por sus funciones con Inteligencia Artificial, amplia batería y resistencia al agua.

Si bien hace solo algunos meses la marca Oppo presentó al mundo su nuevo Oppo Reno 13F, esto ya es cosa del pasado puesto que la firma asiática acaba de lanzar el nuevo Oppo Reno 14F 5G, un dispositivo que renueva su diseño, aumenta su batería y sus funciones con IA.

¿Qué de especial tiene el Oppo Reno 14F 5G que lo hace una mejor opción que el poderoso Galaxy A56 de Samsung? Aquí una descripción completa de todas las especificaciones de este gama media que llega al Perú en septiembre del 2025.

Oppo Reno 14F 5G: características y precio oficial

¿Qué es lo más importante en un teléfono? ¿Es la cámara? ¿la pantalla? ¿la memoria? ¿el procesador? Pues bien, debes saber que el nuevo Oppo Reno 14F 5G tiene todo lo que buscas y mucho más.

La pantalla es de tipo AMOLED con una diagonal de 6.57 pulgadas con una tasa de refresco de 120Hz y una resolución de 1080 x 2370 pixeles.

El Oppo Reno 14F 5G es uno de los más resistentes. Foto: Oppo

¿Te gustan los videojuegos? Pues bien, este Oppo de gama media llega con un procesador Snapdragon 6 Gen 1, acompañado de 12GB de RAM y 512GB de memoria interna, la cual no puede ampliarse con MicroSD.

Y si eres fanático de la fotografía y video, entonces este Oppo es ideal para ti, puesto que llega con sensor Sony de 50MP, gran angular de 8MP, macro 2MP y selfie de 32MP. El sensor principal te permite grabar en 4K a 30fps y la cámara frontal solo 1080px a 30fps. No es el mejor para foto y video pero te va rendir bastante bien. El precio del Oppo Reno 14F es de 1899 soles. ¿Qué te parece?