No compres el Galaxy A56 de Samsung | Este Oppo con 512GB y batería de 6000 mAh es MEJOR y cuesta MENOS

Pese a que Samsung es una de las marcas más populares del mercado de los smartphones de gama media, la firma china Oppo le está quitando terreno con sus nuevos celulares, los cuales no solo destacan por su calidad sino también por sus precios accesibles.

Luego de varios meses de espera, finalmente, Oppo anunció la llegada del Oppo Reno 14F, un smartphone con Inteligencia Artificial mejorada y una configuración más avanzada. Sin embargo, esto no es todo, ya que posee más batería, un amplio almacenamiento y todo por un precio más bajo. Conócelo en profundidad en esta nota de Libero.pe.

Oppo Reno 14F: ficha técnica detallada

Como no podía ser de otra manera, el Oppo Reno 14F tiene una pantalla tipo AMOLED de 6.57 pulgadas con una resolución de 2372 x 1080 pixeles y una tasa de refresco de 120Hz. Cabe señalar que este celular llega con certificación IP68 y IP69.

Si hablamos de potencia, el Oppo Reno 14F tiene un chip Snapdragon 8 Gen 1, acompañado del GPU Adreno 710, además de 12GB de RAM y 512GB de memoria interna. Por si fuera poco, el equipo chino llega con 6000 mAh de batería y una carga de 45W por cable.

Este es el Oppo Reno 14F, un smartphone de gama media. Foto: Oppo.

Lo mejor de todo es que este Oppo Reno 14F tiene una cámara de 50MP con OIS, lente gran angular de 8MP, macro de 2MP y Selfie de 32MP. Lo mejor de todo es que podrás grabar videos en 4K, incluso en lugares acuáticos, ya que la certificación que tiene lo hace impermeable.

Actualmente, se habilitó la preventa del Oppo Reno 14F en Perú y puede ser tuyo por 1899 soles. Sin embargo, eso no es todo ya que puedes comprarlo hasta en 12 cuotas de 149 soles sin intereses.