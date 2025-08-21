Galaxy A55 vs. Motorola Edge 50 Fusion: cuál tiene mejor cámara, procesador, pantalla y cuesta menos

Los teléfonos de gama media son algunos de los equipos más cotizados, puesto que tienen gran potencia y precios mucho más reducidos. Dos de las marcas más representativas de esta categoría son Samsung y Motorola, puesto que tienen equipos que resultan ser buenos, bonitos y baratos.

Si bien Samsung es reconocido por sus potentes Galaxy S25 Ultra y Galaxy Z Fold 7, lo cierto es que también tiene equipos con precios más modestos, pero con potencia elevada. Este es el caso del Galaxy A55 5G, un smartphone poderoso, con cámaras de alta calidad.

Por su parte, Motorola se ha puesto la tarea de dominar el mercado de la gama media y lo está logrando, puesto que sus modelos más modernos lideran la preferencia de los usuarios. El Motorola Edge 50 Fusion no solo es un equipo potente, tiene alta resistencia, gran almacenamiento y su precio no es demasiado elevado.

¿Cuál de estos dos teléfonos es ideal para comprar en 2025? Hemos elaborado un cuadro en el que podrás revisar las diferencias y similitudes entre el Galaxy A55 de Samsung y Motorola Edge 50 Fusion. Solo así sabrás cuál vale la pena comprar este año.

Galaxy A55 vs. Motorola Edge 50 Fusion: versus de características

En este cuadro que te presentamos, verás detalles como pantalla, capacidad de memoria RAM, almacenamiento, cámaras, batería y precio. Estos datos son clave para saber cuál es mejor o cuál vale la pena adquirir. De ti dependerá si lo consigues con descuento.