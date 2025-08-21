0
Galaxy A55 vs. Motorola Edge 50 Fusion: cuál tiene mejor cámara, procesador, pantalla y cuesta menos

Samsung y Motorola tienen dos de los modelos de gama media más potentes del mundo, pero solo uno supera al otro en casi todo y además es más barato.

Daniel Robles
Conoce las características, diferencias y similitudes entre el Galaxy A55 de Samsung y Motorola Edge 50 Fusion.
Conoce las características, diferencias y similitudes entre el Galaxy A55 de Samsung y Motorola Edge 50 Fusion.
Los teléfonos de gama media son algunos de los equipos más cotizados, puesto que tienen gran potencia y precios mucho más reducidos. Dos de las marcas más representativas de esta categoría son Samsung y Motorola, puesto que tienen equipos que resultan ser buenos, bonitos y baratos.

Si bien Samsung es reconocido por sus potentes Galaxy S25 Ultra y Galaxy Z Fold 7, lo cierto es que también tiene equipos con precios más modestos, pero con potencia elevada. Este es el caso del Galaxy A55 5G, un smartphone poderoso, con cámaras de alta calidad.

Por su parte, Motorola se ha puesto la tarea de dominar el mercado de la gama media y lo está logrando, puesto que sus modelos más modernos lideran la preferencia de los usuarios. El Motorola Edge 50 Fusion no solo es un equipo potente, tiene alta resistencia, gran almacenamiento y su precio no es demasiado elevado.

¿Cuál de estos dos teléfonos es ideal para comprar en 2025? Hemos elaborado un cuadro en el que podrás revisar las diferencias y similitudes entre el Galaxy A55 de Samsung y Motorola Edge 50 Fusion. Solo así sabrás cuál vale la pena comprar este año.

Galaxy A55 vs. Motorola Edge 50 Fusion: versus de características

En este cuadro que te presentamos, verás detalles como pantalla, capacidad de memoria RAM, almacenamiento, cámaras, batería y precio. Estos datos son clave para saber cuál es mejor o cuál vale la pena adquirir. De ti dependerá si lo consigues con descuento.

CARACTERÍSTICAMotorola Edge 50 FusionSamsung Galaxy A55 5G
PANTALLAOLED de 6,7 pulgadas, Resolución 1.5K y frecuencia de 120 HzSuper AMOLED de 6,6 pulgadas , Full HD y frecuencia de 120 Hz
PROCESADORSnapdragon 7 Gen 1
Adreno 720		Exynos 1480
RAM12 GB de memoria RAM8 GB de memoria RAM
ALMACENAMIENTO256 GB o 512 GB  de almacenamiento128 GB y 256 GB de almacenamiento
CÁMARA SELFIE32MP (f/2.4)32MP (f/2.2)
CÁMARA PRINCIPALTriple cámara trasera: 50 MP, f/1.8, OIS, Sony Lytia 700C
13 MP, f/2.2, ultra gran angular y macro
10 MP, f/2.0, teleobjetivo 3x, OIS		Triple cámara trasera: 50 MP (principal, f/1.8, OIS) + 12 MP (ultra gran angular, f/2.2) + 5 MP (macro, f/2.4)
BATERÍA5.000 mAh con carga rápida de 68W cable e inalámbrica de 15W5.000 mAh con carga de 25 Watts
SOFTWARE4 años de actualizaciones con Android 144 años de actualizaciones de Android y 5 años de actualizaciones de seguridad
PRECIOS/1699S/1399
Daniel Robles
AUTOR: Daniel Robles

Redactor web en la sección Ocio y Tecnología de Diario Líbero. Licenciado en periodismo de la UNMSM. 10 años de experiencia en creación de contenidos digitales. Especialista en tecnología y YouTuber.

