Este Motorola tene la pantalla más fluida del mundo, carga en 8 minutos y es igual de potente que el iPhone 16 Pro
Pese a que tiene varios años de lanzamiento, su potencia supera a otros teléfonos de Apple y Samsung. Conoce por qué este Motorola es la mejor compra que puedes hacer.
Motorola no solo se está adueñando de la gama media de los smartphones, sino que también le está yendo excelente en el segmento de la gama alta, puesto que algunos modelos antiguos resultan ser tan potentes como un iPhone 16 Pro, pero cuestan mucho menos.
Este es el caso del poderoso Motorola Edge 30 Ultra, un equipo con batería con carga ultra veloz, cámara de 200MP, procesador gamer y una pantalla de alta calidad. ¿Qué otras especificaciones tiene este gama alta? Aquí todos los detalles.
Motorola Edge 30 Ultra: ficha técnica
Si hablamos del Motorola Edge 30 Ultra, debes saber que este equipo de 2022 pertenece a la gama alta, por lo que tiene una serie de especificaciones elevadas. Por ejemplo, su pantalla es de tipo OLED con una diagonal de 6.7 pulgadas y una tasa de refresco de 144Hz, además de compatibilidad con HDR10+.
La potencia de este Motorola premium llega con el procesador Snapdragon 8+ Gen 1, acompañado de 12GB de RAM, 512GB de memoria interna y una bateria de 4610 mAh con carga de 125W por cable y 50W de forma inalámbrica.Este es el Motorola Edge 30 Ultra. Foto: Motorola
Por si fuera poco, el Motorola Edge 30 Ultra llega con triple cámara: sensor de 200MP, lente gran angular macro de 50MP, Telefoto de 12MP y selfie de 60MP. Con esta increíble configuración grabarás en 4K a 60fps sin problema.
¿Qué precio tiene el Motorola Edge 30 Ultra en 2025? Por 2000 soles o 570 dólares, podrás tener este equipo premium de alto rendimiento. Sin duda una excelente alterantiva.
