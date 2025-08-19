¿Cuánto cuesta ahora el iPhone 16 Pro Max de 1TB? El teléfono que quedará 'obsoleto' con la llegada de 17 Pro Max

En septiembre de este 2025, Apple presentará al mundo su renovado teléfono iPhone 17 Pro Max, su equipo más potente que viene cargado de una serie de mejoras en software, procesador, cámaras y batería.

Sin embargo, hasta la fecha el equipo más potente de la marca estadounidense es el iPhone 16 Pro Max, el cual ha bajado su precio bastante, si es que se considera el precio de su lanzamiento en 2024.

Si bien el iPhone 16 Pro Max fue lanzado en Estados Unidos con un precio de 1399 dólares en su versión más TOP, en otros países como Perú llegó o costar hasta 7000 soles, es decir unos 1900 dólares. Sin embargo, con el paso de los meses el precio se cae y actualmente puedes conseguirlo por 4499 soles, es decir unos 1270 dólares.

¿Qué características tiene el iPhone 16 Pro Max?

La pantalla del iPhone 16 Pro Max es un panel Super Retina XDR de 6.9 pulgadas con 120Hz, 2000 nits de brillo y una resolución 2622 x 1206 pixeles.

La potencia del iPhone 16 Pro Max llega con el Apple Bionic A18 Pro, 8GB de RAM y 1TB de memoria. Además de 4685 mAh de batería y carga de 25W. Asimismo, las cámaras de este smartphone son lentes 48MP, los cuales permiten grabar en 4K a 60fps.

Cabe señalar que, si bien el iPhone 16 Pro Max será desplazado por el iPhone 17 Pro Max, este teléfono te servirá por 5 años más y recibirá las actualizaciones del sistema iOS.