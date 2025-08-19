¿Por qué gastar tanto dinero en un iPhone si este Honor tiene mejores cámaras, carga en 15 minutos y cuesta menos?

Los teléfonos de Honor se han convertido en algunos de los modelos más destacados de la gama media y gama alta. Si bien el iPhone 16 Pro es considerado como uno de los mejores equipos, este equipo ha sido derrotado en cámaras por uno de los últimos lanzamientos de la marca china, el Honor Magic 6 Pro.

Si bien este Honor Magic 6 Pro fue lanzado en 2024, se ha convertido en uno de los teléfonos con el mejor sistema fotográfico del mundo, superando a otros modelos como el iPhone de Apple. ¿Qué otras especificaciones tiene este teléfono premium? Aquí todos los detalles.

Honor Magic 6 Pro: ficha técnica y precio oficial en 2025

Si hablamos de pantalla, el Honor Magic 6 Pro tiene un panel OLED de 6.8 pulgadas con resolución 1280 x 2800 pixeles, además de unos 120Hz de tasa de refresco y un brillo máximo de 5000 nits en HDR.

La potencia del Honor Magic 6 Pro llega con el procesador Snapdragon 8 Gen 3, 12GB de RAM, además de 512GB de memoria y una batería de 5600 mAh con carga rápida de 80W por cable y 50W de forma inalámbrica.

Este es el Honor Magic 6 Pro. Foto: Xataka

Sin embargo, lo mejor del Honor Magic 6 Pro es el juego de cámaras, el cual está compuesto por un sensor de 50MP con OIS, lente ultra gran angular de 50MP, telefoto de 180MP y selfie de 50MP. No solo te permite grabar videos en 4K a 60fps, sino también un alto rendimiento en fotografías.

¿Qué precio tiene el Honor Magic 6 Pro en 2025? Si quieres comprar este smartphone deberás pagar 4599 soles, lo que al tipo de cambio representan unos 1300 dólares.