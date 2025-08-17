- Hoy:
Los 5 celulares Motorola gama media baratos y con gran calidad para comprar en 2025
Aquí te mostraremos 5 modelos de la compañía estadounidense que te van a gustar por precio, diseño y características. No te van a decepcionar para nada.
Si quieres comprarte un nuevo celular de gama media y no sabes cuál escoger, entonces toma atención porque en las siguientes líneas te vamos a mostrar un listado de 5 smartphones de Motorola en este segmento que brillan, no solo por sus precios accesibles, también por sus diseños bonitos y prestaciones adelantadas.
Motorola Edge 60 Fusion
El Motorola Edge 60 Fusion tiene pantalla POLED curva de 6,5 pulgadas, resolución FullHD+ de 2,712 x 1,220 píxeles, 446 de densidad de píxeles por pulgada (ppp), tasa de refresco de 120 hercios (Hz), HDR10+, brillo máximo de 4,500 nits, protección Gorilla Glass 7i. Procesador MediaTek Dimensity 7300, RAM de 8GB, memoria interna (ROM) de 256GB. Camara principal de 50MP con estabilización óptica (OIS), gran angular/macro de 12MP, frontal 32MP. Batería de 5,200mAh, carga rápida de 68W. Software Android 15 con Moto AI. Resistencia acuática IP68/IP69, certificado militar MIL-STD-810H.
Motorola Edge 60
El Motorola Edge 60 trae pantalla POLED de 6,67 pulgadas, resolución Super HD, HDR10+, tasa de refresco de 120Hz, brillo máximo de 4,500 nits. Procesador MediaTek Dimensity 7300, RAM de 12GB, ROM de 512GB. Batería de 5,200mAh, carga rápida de 68W. Cámara principal de 50MP con OIS, ultra gran angular/macro de 50MP, telefoto 3X de 10MP, frontal de 50MP. Software Android 15 con Moto AI. Resistencia acuática IP68/IP69, certificado militar MIL-STD-810H.
Motorola Edge 50
El Motorola Edge 50 viene con pantalla POLED curva de 6,7 pulgadas, resolución 1,5K de 1,220 x 2,712 píxeles, tasa de refresco de 120Hz, brillo máximo de 1,600 nits, protección Gorilla Glass 5. Procesador Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1, RAM de 12GB, ROM de 512GB. Batería de 5,000mAh, carga rápida de 68W, carga inalámbrica de 15W. Cámara principal de 50MP con OIS, ultra gran angular/macro de 13MP, telefoto 3X de 10MP, frontal de 32MP. Software Android 14. Resistencia acuática IP68, certificado militar MIL-STD-810H.
Motorola Edge 40 Neo
El Motorola Edge 40 Neo cuenta con pantalla AMOLED curva de 6,55 pulgadas, resolución FullHD+ de 2,400 x 1,800 píxeles, 402 ppp, tasa de refresco de 144Hz, HDR10+, brillo máximos e 1,300 nits. MediaTek Dimensity 7030, RAM de 12GB, ROM de 256GB. Cámara principal de 50MP con OIS, gran angular de 13MP, frontal de 13MP. Batería de 5,000mAh, carga rápida de 68W. Software Android 13. Resistencia acuática IP68.
Motorola G85
El Motorola G85 posee pantalla POLED de 6,7 pulgadas, resolución FullHD+, tasa de refresco de 120Hz, brillo máximo de 1,600 nits, protección Gorilla Glass 5. Procesador Snapdragon 6s Gen 3, RAM de 12GB, ROM de 256GB. Cámara principal de 50MP con OIS, ultra gran angular de 8MP, frontal de 32MP. Batería de 5,000mAh, carga rápida de 30W. Software Android 14. Resistencia acuática IP52.
