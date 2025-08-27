Cámara Sony Lytia, batería duradera y procesador incansable: este Motorola es mejor y más barato que el iPhone 16e

Un problema recurrente de la mayoría de personas que se animan a comprar un celular nuevo es que hay tantos equipos en el mercado que se convierte en una tarea titánica escoger uno. Pero, para ello estoy aquí para darte una mano y hacerte las cosas un poco más sencillas.

Por eso, en esta ocasión te voy a recomendar el Motorola Edge 60 5G, un potente terminal gama media que no decepciona en ninguno de sus apartados, pero que, sin duda alguna, sus fuertes son su diseño con colores únicos, pantalla, cámara Sony Lytia, así como un software sobrio potenciado con inteligencia artificial.

Diseño, pantalla y procesador

El Motorola Edge 60 nos sorprende con su peso liviano de 179.2 gramos, a la vez de traernos tres modelos en colores Gibraltar Sea (azul) y Shamrock (verde), todos licenciados con Pantone, además de estar conformados con cuero vegano como material para darle una sensación premium.

En lo relacionado a la pantalla, nos topamos con un panel POLED de 6,67 pulgadas, a la de contar con una soberbia resolución Super HD, compatible con contenido con HDR10+, así como harta fluidez gracias a sus 120 hercios de tasa de refresco, brillo máximo que envidia de 4,500 nits, así como protección Corning Gorilla Glass 7i.

El Motorola Edge 60 nos presenta el procesador MediaTek Dimensity 7300 que funciona bien con funciones multitarea, con ciertas aplicaciones exigentes, así como con videojuegos (sin abusar de los gráficos) con mucha solvencia y estabilidad. Asimismo, su RAM es de 12GB con LPDDR4X, así como memoria interna de 512GB con tecnología uMCP.

Fotos Sony y grabación de video

La fotografía de este Motorola nos ha gustado mucho, ya que su lente principal de 50 megapíxeles con estabilización ha sido trabajado con tecnología Sony Lytia, su ultra gran angular/macro de 50 megapíxeles, telefoto de 3X de 10 megapíxeles y frontal de 50 megapíxeles.

Por otro lado, el video del Motorola Edge 60 nos trae una grabación a resolución máxima de 4K a 30fps, tanto en la cámara trasera, el ultra gran angular, el telefoto y la selfie, incorporando estabilización.

Batería y software con Moto AI

Del mismo modo, la autonomía no nos va a decepcionar, dado que trae batería de 5,200mAh que te dura sobrado para usarlo por todo el día, a la vez de estar compensado con carga rápida de 68W, para que los cargues al 100 por ciento en unos 45 minutos promedio.

El Motorola Edge 60 fue lanzado este 2025 con Android 15 como sistema operativo, siendo muy sobrio, estable, con pocas modificaciones hechas por la marca, pero muy satisfactorio en su uso diario. Eso sí, tiene de forma nativa Moto AI, la inteligencia artificial de la marca estadounidense que está dando de qué hablar por sus grandes funciones.

Sin embargo, consideramos que un poco débil es su política de actualizaciones, ya que solo incluye 3 años de soporte para software y 4 para los parches de seguridad, estando aún detrás de competencia como Honor y Samsung que en su gama media aplican 6 a 7 años de mantenimiento.

La mejor resistencia del mercado

No menos importante es que el Motorola Edge 60 es uno de los más resistentes del mundo, ya que viene con certificación IP68/IP69 que lo hace soportar sin problemas el embate del polvo, la humedad y el agua, puedes sumergirlo sin problemas, a la vez que recibe sin daño alguna chorros de agua caliente hasta los 80 grados.

Asimismo, incluye certificado militar MIL-STD-810H, para darle aguante ante fuertes presiones en elevadas altitudes, calores extremos, como fríos bajo cero, además de potenciar su resistencia contra golpes.

Precio del Motorola Edge 60

Si te quieres comprar hoy el Motorola Edge 60, en México lo adquieres desde los 9,311 pesos; en Perú desde los 1,619 soles; en Colombia desde los 2,199.900 pesos; en España desde los 399 euros (MediaMarkt).