Cuáles son los mejores gama media Motorola por su pantalla, procesador y batería que debes comprar este 2025

Motorola estuvo a poco de irse a la bancarrota hace unos años, pero supo salir de la crisis y ha retomado su lugar como uno de los grandes en el rubro de la tecnología, contando con un impresionante catálogo que, entre otras cosas, son verdaderos portentos del balance entre calidad y precio.

Por ello, en las siguientes líneas vamos a ver un listado de 5 smartphones de la marca estadounidense dentro de la gama media que en la actualidad poseen las mejores pantalla, rendimiento y potentes baterías.

Motorola Edge 60 Fusion

El Motorola Edge 60 Fusion viene con pantalla POLED curva de 6,5 pulgadas, resolución FullHD+ de 2,712 x 1,220 píxeles, 446 de densidad de píxeles por pulgada (ppp), tasa de refresco de 120 hercios, brillo máximo de 4,500 nits, Dolby Atmos, protección Gorilla Glass 7i. Procesador MediaTek DImensity 7300, RAM de 8GB, memoria interna (ROM) de 256GB. Cámara principal de 50MP con estabilización óptica (OIS), gran angular/macro de 12MP, sensor de luz, frontal de 32MP. Batería de 5,200mAh, carga rápida de 68W. Software Android 15 con Moto AI. Resistencia acuática IP68/IP69, certificado militar MIL-STD-810H.

Motorola Edge 60

El Motorola Edge 60 tiene pantalla POLED de 6,67 pulgadas, resolución Super HD, HDR10+, tasa de refresco de 120Hz, brillo máximo de 4,500 nits. Procesador MediaTek Dimensity 7300, RAM de 12GB, ROM de 512GB. Cámara principal de 50MP con OIS, ultra gran angular/macro de 50MP, telefoto 3X de 10MP, frontal de 50MP. Batería de 5,200mAh, carga rápida de 68W. Software Android 15 con Moto AI. Resistencia acuática IP68/IP69, certificado militar MIL-STD-810H.

Motorola Edge 50

El Motorola Edge 50 cuenta con pantalla POLED curva de 6,7 pulgadas, resolución 1.5K de 1,220 x 2,712 píxeles, tasa de refresco de 120Hz, brillo máximo de 1,600 nits, Dolby Atmos, protección Gorilla Glass 5. Procesador Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1, RAM de 12GB, ROM de 512GB. Batería de 5,000mAh, carga rápida de 68W, carga inalámbrica de 15W. Cámara principal de 50MP con OIS, ultra gran angular/macro de 13MP, teleobjetivo 3X de 10MP, frontal de 32MP. Software Android 14. Resistencia acuática IP68, certificado militar MIL-STD-810H.

Motorola Edge 50 Neo

El Motorola Edge 50 Neo trae pantalla POLED LTPO de 6,36 pulgadas, resolución Super HD de 2,670 x 1,220 píxeles, tasa de refresco de 120Hz, Dolby Atmos, brillo máximo de 3,000 nits, protección Gorilla Glass 3. Procesador MediaTek Dimensity 7300, RAM de 12GB. ROM de 512GB. Batería de 4,310mAh, carga rápida de 68W, carga inalámbrica de 15W. Cámara principal de 50MP con OIS, ultra gran angular/macro de 13MP, teleobjetivo 3X de 10MP, frontal de 50MP. Software Android 14. Resistencia acuática IP68, certificado militar MIL-STD-810H.

Motorola Edge 40 Neo

El Motorola Edge 40 Neo posee pantalla AMOLED curva de 6,55 pulgadas, resolución FullHD+ de 2,400 x 1,800 píxeles, 402 ppp, tasa de refresco de 144Hz, HDR10+, brillo máximo de 1,300 nits, Dolby Atmos. Procesador MediaTek Dimensity 7030, RAM de 12GB, ROM de 256GB. Camara principal de 50MP con OIS, gran angular de 13MP, frontal de 13MP. Batería de 5,000mAh, carga rápida de 68W. Software Android 13. Resistencia acuática IP68.