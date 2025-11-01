Está bien el iPhone 17 Pro Max, pero este Samsung de 2024 nos gusta más y cuesta mucho menos

Uno de los secretos detrás de los elevados costos de un gama alta no solo radica en sus componentes y materiales de alta calidad, sino también porque estos tienen vida útil prolongada en el tiempo. Este es el caso del Samsung S24 Ultra, un tope de gama de 2024 que, sin embargo, sigue siendo muy buscado como vendido en nuestros días.

¿Por qué comprar el Samsung S24 Ultra en 2025?

De plano debemos decir que el Samsung S24 Ultra nos abre las puertas con su diseño rectangular, así como su peso de 233 gramos, el cual incluye una pantalla AMOLED LTPO de 6,8 pulgadas, el cual sobresale con una brutal resolución QuadHD+, junto con una tasa de refresco de 120 hercios para garantizar mucha fluidez para ver contenido multimedia, compatible con Vision Booster, brillo máximo de 2,600 nits, a la vez de protección anticaídas gracias a Gorilla Glass Amor y resistencia al agua con certificación IP68.

Por otro lado, este celular viene con un chip descomunal, incluso en 2025, ya que cuenta con el Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 como procesador, el mismo que tiene un rendimiento sumamente poderoso, ideal para disfrutar videojuegos con gran demanda de gráficos, pero también para navegar por aplicaciones pesadas; todo ello sin lags, ni sobrecalentamientos. Del mismo modo, su RAM es de 12GB, mientras que el ROM viene en tres versiones: de 256GB, de 512GB y de 1TB.

Sus lentes fotográficos son de lo mejorcito de este terminal ¿Por qué? Simple, pues tiene cuatro sensores, con el principal de 200 megapíxeles con estabilización óptica, zoom de 5X de 50 megapíxeles, zoom de 3X de 10 megapíxeles, ultra gran angular de 12 megapíxeles, a la vez de un frontal de 12 megapíxeles.

El video no decepciona, todo lo contrario, está muy a tope, ya que graba con mucha nitidez a 8K a 30fps, pero lo cierto es que los mejores resultados los obtendrás en los 4K a 60fps, donde el trabajo de estabilización es superior a la competencia.

El siguiente punto a favor para comprar este 2025 el Samsung S24 Ultra es la inclusión de Galaxy AI, la inteligencia artificial de la marca surcoreana y que se alza como la mejor IA para teléfonos móviles, esto como parte de su sistema operativo, el OneUI 6.1 basado en Android 14, pero que ya cuenta con Android 16 gracias a su política de actualizaciones para software y sistema de seguridad durante 7 años, es decir, tendrá soporte hasta 2031.

Si bien la batería no brilla, nadie puede negar que la autonomía del Samsung S24 Ultra rinde de forma óptima gracias a su potencia de 5,000mAh, por lo que podrás utilizarlo por casi un día completo, a la vez de carga rápida de 45W como carga inalámbrica de 15W. Es decir, que necesitas de unos 55 minutos para que el terminal esté listo al 100 por ciento.

¿Vale la pena comprar el Samsung S24 Ultra en 2025?

La respuesta directa, y sin pensarlo dos veces, es sí. El Samsung S24 Ultra se mantiene como un celular de alta gama con materiales premium, con cámaras de foto y video brutales, así como una pantalla con resolución sin igual, como un procesador que no le tiene miedo a nada.