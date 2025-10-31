Este iPhone ha humillado al Samsung S25 Ultra: tiene el mejor video del mundo y brutal procesador

El pasado 9 de septiembre de 2025, Apple lanzó a lo grande su nuevo buque insignia: el iPhone 17 Pro Max, un celular que, si bien es cierto, fue opacado por la salida del Xiaomi 17 Pro Max, no se puede negar que será uno de los más buscados entre los fans del tope de gama de este 2025-2026. Tiene argumentos de sobra que contentan, tanto al público como a los expertos.

¿Qué es lo nuevo y qué se mantiene en el iPhone 17 Pro Max?

El iPhone 17 Pro Max es un smartphone pesado con 233 gramos encima, conteniendo una enorme pantalla OLED Super Retina XDR de 6,9 pulgadas, con voluminosa resolución de 2,868 x 1,320 píxeles con 460 de densidad de píxeles por pulgada, manteniendo los 120 hercios de tasa de refresco, pero aumentando su brillo máximo a 3,000 nits, certificación IP68 que lo vuelve resistente al agua, así como protección trasera Ceramic Shield y frontal con Ceramic Shield 2.

El rendimiento este portento tecnológico te dejará grandes sensaciones, ya que cuenta con un procesador Apple A19 Pro, el mismo que desempeña con mucha estabilidad con la multitarea, así como es capaz de aguantar videojuegos con extrema demanda gráfica sin sufrir calentamientos, tampoco reinicios inesperados; mientras que su RAM es de 12GB, a la vez que su ROM de 256GB, de 512GB, de 1TB y de 2TB.

El apartado fotográfico ha sufrido mejoras que serán bienvenidas por los fans de Apple, dado que su lente principal es de 48 megapíxeles con estabilización óptica y apertura focal f/1.8, gran angular de 48 megapíxeles, telefoto con zoom óptico 4X y apertura f/2.8 y frontal de 18 megapíxeles.

Asimismo, este dispositivo sigue la senda de lo hecho en la grabación de video con sus 4K a 120fps, pero, y al fin, colocando la posibilidad de grabar en 8K a 30fps con gran calidad, excelente estabilización, formato LOG, así como un alto rango dinámico.

Por otro lado, su sistema operativo sigue siendo de los mejores del mercado de la tecnología, sobre todo porque cuenta con iOS 26 integrado con Apple Intelligence, a la vez de 7 años de actualizaciones para el software, como para los parches de seguridad. Es decir, que tu iPhone 17 Pro Max recibirá soporte hasta el año 2032.

Otra mejora importante ha sido la batería, dado que ahora contamos con 5,088mAh, necesaria para que el procesador no la consuma rápido. Asimismo, cuenta con carga rápida de 40W, así como carga inalámbrica MagSafe de 25W.

¿Vale la pena el iPhone 17 Pro Max?

Sin duda alguna el iPhone 17 Pro Max es un teléfono para comprar si quieres materiales de calidad, si buscas grabar video de forma profesional, así como un procesador todoterreno para las tareas más demandantes.