iPhone 17: ¿qué tanto ha mejorado el teléfono 'básico' de Apple para este 2025?
Si bien el iPhone 17 Pro Max es el teléfono más TOP de Apple, este modelo es ideal para aquellos que buscan calidad y bajo precio. Conoce cuánto cuesta en soles y qué características posee.
El pasado 9 de septiembre, Apple presentó al mundo su nueva generación de teléfonos premium. Si bien el iPhone 17 Pro Max se ha robado todas las miradas, su modelo más 'básico' ha resultado ser una sorpresa agradable, puesto que no solo es potente, tiene una configuración bastante elevada y un precio más accesible que su hermano mayor.
Y es que el iPhone 17 no tiene nada que envidiarle a otros teléfonos de gama alta, ya que combina potencia, cámaras de alta calidad y una mejora en batería considerable. ¿Quieres conocer todas sus especificaciones?
Uno de los grandes cambios que llega con el iPhone 17, sin duda alguna es su mejora en pantalla. En este caso tenemos un panel OLED de tipo LTPO con una tasa de refresco de 120Hz, además de una resolución de 2622 x 1206 pixeles, además de un brillo máximo de 3000 nits, además de compatibilidad con HDR.
Si hablamos de potencia, el iPhone 17 llega con el nuevo procesador Apple Bionic A19, acompañado de 8GB de RAM, 512GB de memoria interna, además de batería de 3692 mAh y carga de 40W por cable y 25W de forma inalámbrica.
Colores del iPhone 17. Foto: Apple
Pero, el cambio más significativo de este nuevo iPhone es su juego de cámaras de 48MP: lente principal con OIS, lente gran angular de 48MP con Zoom 2X, además de un selfie de 18MP. Lo bueno de este iPhone 17 es que podrás grabar videos en 4K a 60fps, además de tomar fotografías frontales y verticales con un solo toque.
Este iPhone 17 llega con el iOS 26 instalado y se actualizará por 4 años adicionales. ¿Qué precio tiene? Por 2889 soles podrás comprar este nuevo smartphone de gama alta cuyos colores son bastante atractivos.
