El precio del iPhone 15 baja al mínimo histórico y dispara ventas del teléfono de Apple con cámara 4K de nivel cine


El iPhone 15 se ha convertido en el teléfono más vendido de Apple, ya que su precio ha bajado en 50% y tiene las mejores cámaras en un teléfono de gama alta.

Daniel Robles
En septiembre de este 2025, Apple presentó al mundo su nuevo teléfono premium más potente, el iPhone 17 Pro Max. Si bien muchos desearían tener este equipo, lo cierto es que su precio es demasiado elevado y en algunos mercados como el peruano, puede llegar a costar 2000 dólares.

Esto ha generado que miles de usuarios dirijan su interés por otro modelo de Apple de gran calidad y este es el iPhone 15, un smartphone con gran capacidad que fue lanzado en 2023. Pero, ¿qué características tiene este teléfono de gama alta? ¿Vale la pena comprarlo en 2025? Aquí responderemos esa pregunta.

iPhone 15: ficha técnica completa

En primer lugar debes de saber que el iPhone 15 pertenece a la gama alta y como tal tiene una configuración impresionante. Por ejemplo, su pantalla es de tipo OLED Super Retina XDR de 6.1 pulgadas con una resolución 256 x 1179 pixeles y un brillo máximo de 2000 nits.

La potencia de este tipo de teléfonos de Apple llega con el chip Apple Bionic y en este iPhone 15 tenemos el A16, acompañado de 6GB de RAM y 128GB, 256GB o 512GB de memoria interna. Además, su batería es de 3877 mAh con carga de 25W.

iPhone 15

Este es el iPhone 15. Foto: Apple

Sin embargo, uno de los mejores atributos del iPhone 15 es el juego de cámaras que tiene este Apple. En este caso tenemos una cámara de 48MP , un gran angular de 12MP y selfie de 12MP. Lo bueno de este teléfono es que te permite grabar videos en 4K a 60fps, además de fotografías impresionantes.

Lo mejor de todo es que el iPhone 15 ha bajado su precio desde su lanzamiento en 2023 y actualmente cuesta 2629 soles, lo que al tipo de cambio representa unos 776 dólares.

