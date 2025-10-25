- Hoy:
- Partidos de hoy
- Tabla Liga 1
- Cusco vs Atlético Grau
- Manchester United vs Brighton
- Liverpool vs Brentford
- Universitario
- Alianza Lima
- Sporting Cristal
- CTS 2025
El precio del iPhone 15 baja al mínimo histórico y dispara ventas del teléfono de Apple con cámara 4K de nivel cine
El iPhone 15 se ha convertido en el teléfono más vendido de Apple, ya que su precio ha bajado en 50% y tiene las mejores cámaras en un teléfono de gama alta.
En septiembre de este 2025, Apple presentó al mundo su nuevo teléfono premium más potente, el iPhone 17 Pro Max. Si bien muchos desearían tener este equipo, lo cierto es que su precio es demasiado elevado y en algunos mercados como el peruano, puede llegar a costar 2000 dólares.
Esto ha generado que miles de usuarios dirijan su interés por otro modelo de Apple de gran calidad y este es el iPhone 15, un smartphone con gran capacidad que fue lanzado en 2023. Pero, ¿qué características tiene este teléfono de gama alta? ¿Vale la pena comprarlo en 2025? Aquí responderemos esa pregunta.
iPhone 15: ficha técnica completa
En primer lugar debes de saber que el iPhone 15 pertenece a la gama alta y como tal tiene una configuración impresionante. Por ejemplo, su pantalla es de tipo OLED Super Retina XDR de 6.1 pulgadas con una resolución 256 x 1179 pixeles y un brillo máximo de 2000 nits.
La potencia de este tipo de teléfonos de Apple llega con el chip Apple Bionic y en este iPhone 15 tenemos el A16, acompañado de 6GB de RAM y 128GB, 256GB o 512GB de memoria interna. Además, su batería es de 3877 mAh con carga de 25W.
Este es el iPhone 15. Foto: Apple
Sin embargo, uno de los mejores atributos del iPhone 15 es el juego de cámaras que tiene este Apple. En este caso tenemos una cámara de 48MP , un gran angular de 12MP y selfie de 12MP. Lo bueno de este teléfono es que te permite grabar videos en 4K a 60fps, además de fotografías impresionantes.
Lo mejor de todo es que el iPhone 15 ha bajado su precio desde su lanzamiento en 2023 y actualmente cuesta 2629 soles, lo que al tipo de cambio representa unos 776 dólares.
- 1
Pese a ser del 2023, este Samsung lidera el TOP de ventas en la gama media por su bajo precio y cámaras 4K
- 2
Yape te da DESCUENTO de 450 soles para que renueves tu teléfono por este Honor de 256GB y batería 5300 mAh
- 3
Este Motorola es una JOYA de la gama media y es barato: supera al Galaxy A55 con su procesador GAMER
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Rally Kart
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados
PRECIOS/ 19.50